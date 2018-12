Algab Tallinna Linnateatri festival Talveöö Unenägu

Pühapäeval alustab Tallinna Linnateater oma kümnendat teatrifestivali Talveöö Unenägu. Juubelile vääriliselt on nädalapikkune festival pühendatud Euroopa ühele mõjukamale lavastajale Alvis Hermanisele ja tema teatriloomingule.

Tallinna Linnateatri direktori Raivo Põldmaa sõnul lisab teatrisündmusele veelgi pidulikkust teadmine, et paar nädalat tagasi tähistas Läti Vabariik 100 aasta möödumist iseseisvuse saavutamisest. "On märgiline, et Alvis Hermanise lavastused just Eesti ja Läti riigi sajandal juubeliaastal meie teatrilavadele jõuavad," märkis Põldmaa.

Hermanise pälvitud preemiate hulka kuuluvad muuhulgas Euroopa Teatriauhind "Uute teatrireaalsuste" kategoorias (Eestis pälvis selle Teater NO99), samuti Stanislavski auhind, kaks Kuldse Maski preemiat ja Max Reinhardti sulepea Salzburgi Festivalilt. Hiljuti nimetas Šveitsi kultuuriväljaanne DU Magazine 1965. aastal Riias sündinud Hermanist üheks viimase dekaadi kõige mõjukamaks teatritegijaks Euroopas.

Festivali põhiprogrammi kuulub viis rahvusvahelist tähelepanu saavutanud lavastust: "Brodski/Barõšnikov", "Pikk elu", "Must piim", "Oblomov" ja "Läti armastus". Etendused toimuvad Kultuurikatlas, Eesti Draamateatris, Rahvusooper Estonia teatrisaalis, Vene kultuurikeskuses, Salme kultuurikeskuses ja Viimsi Black Box Studios. Kõikidel etendustel on olemas sünkroontõlge eesti ja vene keelde.

Lisaks põhiprogrammile oodatakse ka sel aastal publikut Tallinna Linnateatri Teatrisõprade klubisse, kus kõrvalprogrammi raames on võimalus kuulata loengut Jossif Brodskist, tutvuda Riia Uue Teatri näitlejatega, osaleda eesti teatrikriitikute paneeldiskussioonis ning kohtuda festivali peakangelase Alvis Hermanisega.

Sel korral teeb Talveöö Unenägu esmakordselt koostööd ka teatrifestivaliga Kuldne Mask Eestis – kõrvalprogrammi raames saab detsembris vaadata Venemaal Rahvaste Teatris esietendunud Alvis Hermanise lavastust "Šukšini jutustused", mis jutustab Siberi külas elavate inimeste lugusid.

Tallinna Linnateater on Talveöö Unenäo festivali korraldanud alates 2000. aastast. Eelmisel aastal tunnustati festivali EFFE Euroopa kvaliteedimärgisega, millega kuulub teatrifestival kogukondlikult määrava tähtsusega ning väljapaistva kunstilise tasemega Euroopa festivalide hulka. Festival toimub iga kahe aasta tagant.

Talveöö Unenägu toimub 9.–15. detsembril erinevates mängupaikades üle Tallinna. Rohkem infot festivali kohta ning täpse programmi ja ajakava leiab festival.linnateater.ee