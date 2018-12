Algas registreerimine heategevuslikule Juunijooksule

Avati registreerimine 1. juunil 2019 toimuvale heategevuslikule Rimi Juunijooksule, mille osavõtutasudest toetatakse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi korraldatavat ülekaaluliste laste suvelaagrit. 2019. aasta Juunijooks toimub vanalinnas ning kuulub esmakordselt Tallinna vanalinna päevade programmi.

"Oleme võtnud pikaajaliseks eesmärgiks toetada tervislikke eluviise ning liikumist – see on ka üks põhjuseid, miks Rimi korraldab heategevuslikku Juunijooksu," sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. "Sel korral toetatakse Juunijooksu osavõtutasudest laekunud summaga neid lapsi, kelle mureks on kehakaal. Näiteks selgus sel aastal avaldatud Tervise Arengu Instituudi uuringust, et iga neljas esimese klassi laps on rasvunud või ülekaalus. Tegemist ei ole probleemiga, mis puudutaks väheseid – ülekaalulisusest on saanud paljude laste ning perede mure. Valesti toitumine ning vähene liikumine põhjustavad lisaks ülekaalule ka teisi tervisemuresid. Lastehaigla Toetusfond teeb head ning tänuväärset tööd, et parandada ülekaaluliste laste tervisenäitajaid ning meil on ainult rõõm anda panus laste tervenemisse."

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Krameri sõnul on ülekaalulisus Eesti laste seas üha kasvav probleem. "Juba iga kolmas Eesti laps kaalub rohkem kui peaks – see on väga muret tekitav, sest ülekaalulisus mõjutab lisaks füüsilisele ka lapse vaimset tervist. Ülekaaluliste laste tugigruppides ja suvelaagrites, mida korraldame koostöös Tallinna Lastehaigla arstide ning füsioterapeutidega juba viiendat aastat järjest, keskendutakse laste aktiivsele liikumisele ja õigele toitumisele, et saada kehakaal kontrolli alla ning saavutada pikemas perspektiivis kaalulangus. Oluline on siinjuures see, et igale lapsele ja tema perele lähenetakse individuaalselt ning grupis on sarnaste muredega lapsed, mis teeb kohanemise ja eesmärkide saavutamise märksa lihtsamaks," rääkis Inna Kramer.

10-päevases ülekaalulistele laste suvelaagris juhendavad ja nõustavad lapsi kogenud füsioterapeudid. Toimuvad jalgsi- ja jalgrattamatkad, mängitakse erinevaid liikumis- ja pallimänge, korraldatakse teatejookse ja ringtreeninguid, suheldakse uute sõpradega, käiakse ujumas ning korraldatakse diskosid. Toimuvad vestlusringid ja toitumisalane infotund. Ühes laagrigrupis on 20 last.

Tallinnas on vanalinna päevi linnarahvale korraldatud juba 1982. aastast. Vanalinna päevade peakorraldaja Anne Velt märkis, et 2019. aasta vanalinna päevad on järjekorras 38-ndad ja kannavad pealkirja "Tallinn 800". Just nii palju aega tagasi märgiti Tallinnat Henriku Liivimaa kroonikas.

"Sportlikud tegevused on vanalinna päevade programmis olnud alati tähtsal kohal. Oleme väga põnevil ja ootusrikkad, et leidsime endale koostööpartneriks Rimi Juunijooksu korraldajad, kelle tegemised spordimaailmas on tähelepanuväärsed. Me loodame, et heategevuslikust Rimi Juunijooksust on alles algus meie tulevastele ettevõtmistele," sõnas Anne Velt.

Juunijooks toimub laupäeval, 1. juunil juba kolmandat korda. Jooksu eesmärk on inspireerida inimesi rohkem liikuma, harrastama tervislikku elustiili ning teha head. Esmakordselt Tallinna vanalinna päevade raamesse kuuluv heategevuslik jooks on Eesti pealinna ühe olulise traditsiooni seekordse spordiprogrammi nurgakiviks.

Rimi Juunijooksul on kavas jooksmine, käimine ja kepikõnd kõigile jõukohasel viie kilomeetrisel rajal. Stardi- ja finišipaik ning võistluskeskus asuvad esmakordselt Vabaduse väljakul ja rada kulgeb vanalinna ümbruse tänavatel ja kergliiklusteedel. Juunijooksule tasub tulla kogu perega, sest sportlikke tegevusi leidub kõigile.

Heategevuslikule Rimi Juunijooksule saab registreerida internetilehel www.jooks.ee. Kirja saab panna individuaalselt ja gruppidena. Oodatud on nii lapsed kui täiskasvanud, sõpruskonnad, asutuste ja ettevõtete kollektiivid, spordiklubid ja kõik teised, kes armastavad liikuda ja head teha.