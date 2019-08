Algavad Valdeku tänava rekonstrueerimistööd

Kolmapäeval, 14. augustil alustatakse Valdeku tänava Pärnu maantee ja Vabaduse puiestee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Seoses remonttöödega suletakse tänav tavaliiklusele.

Rekonstrueeritava tänava pikkus on 870 meetrit. Tööde mahus rekonstrueeritakse ka Õie tänava Valdeku tänava ja Raudtee tänava vaheline lõik, mille pikkus on ca 120 meetrit.Tööde eesmärgiks on Valdeku tänaval tänavaruumi ümberkujundamine tagamaks kõikidele liiklejatele ohutumad ja mugavamad liikumisvõimalused.

Vabaduse pst ja Valdeku tn 62 kinnistu vahelises lõigus rajatakse 6,5m laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee koos pikiparkimistaskutega seitsmele autole. Valdeku tn 62 kinnistu ja Pärnu mnt vahelises lõigus rajatakse 3,0-3,5 m laiune ühesuunaline asfaltkattega sõidutee. Õie tänava rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,25-4,0 m laiune asfaltkattega sõidutee.

Kogu tänavalõigu pikkuses rajatakse 2,5-3,0 m laiune asfaltkattega ning sõiduteest äärekiviga eraldatud kergliiklustee. Autoliikluse rahustamiseks rajatakse tänavale künnised ning tõstetud ristmikud. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning sajuveekanalisatsioon. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Ehitustöid teostab AS TREF Nord. Tööde lepinguline maksumus on 1,8 mln eurot, millest 0,26 mln euro ulatuses on kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on mai 2020.

Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.