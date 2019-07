Ameerika aias saab ise õuemööblit valmistada

Täna ja homme õhtupoolikul toimuvad Tallinnas Suur- ja Väike-Ameerika tänavate vahel asuvas kogukonnaaias, mis saanud nimeks Ameerika aed, õuemööbli meisterdamise töötoad. Tegevus töötubades algab kell 16 ja kestab kuni kella 21-ni.

Esimesel päeval tehakse ettevalmistustöid: euroalused kaetakse kaitsevahendiga ja komplekteeritakse omavahel; teisel päeval algab neist õuemööbli meisterdamine. Töötubasid viivad läbi MTÜ Lasnaidee kogenud linnaaednikud, kes paluvad võimaluse korral võtta osalejatel kaasa heas korras euroaluseid.

"Endisel lastestaadioni alal on juuni algusest avatud kogukonnaaed, kus rohenäpud saavad erinevate lahendustega konteinerites kasvatada salatirohelist või muud söödavat kraami. Huvi kogukonnaaia vastu on suur ning platsile on juba paigaldatud rohkem kui 20 konteinerit. On hea meel, et ala on muutunud populaarseks ajaveetmise kohaks kohalikele elanikele. Kutsun ka kõiki õuemööbli töötubadest osa võtma ja tänan MTÜ-d Lasnaidee, kes viib töötoad Ameerika aias läbi," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Lastestaadion seisis pikalt kasutuseta, kuna ala üle toimusid kohtuvaidlused. Nüüdseks on maa linna omandis ning Kesklinna valitsuse koostöös linna keskkonna- ja kommunaalameti, spordi- ja noorsooameti ning Metro Capitaliga on alale kavandatud erinevaid aktiivse ajaveetmise võimalusi. Väljaku praegune lahendus on mõeldud vahekasutusena mõneks aastaks, paralleelselt planeeritakse terviklahendust, mis koosneb mitmeotstarbelisest ja eri vanuserühmadele mõeldud spordipargist ning vabaajaalast võimalusega harrastada nii traditsioonilisi spordialasid, tänavasporti kui ka niisama aega veeta.