Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab tarbijatele teada, et OÜ-le ArcticCat Kliima kuuluv veebipood www.ackliima.eu ei täida oma võetud kohustusi tarbijate ees. Tarbijatel tasub enda majandushuve silmas pidades kaaluda teisi alternatiive.

Tarbijavaidluste komisjoni on pöördunud tarbijaid seoses erinevaid küttelahendusi müüva ArcticCat Kliima OÜ veebipoe www.ackliima.eu probleemidega. Pöördumistest nähtub, et tarbijatel on probleeme kauba kättesaamise ja tellitud paigaldustöödega, samuti ei vasta ettevõte tarbijate pretensioonidele. Ettevõte ei täida ka tarbija kasuks tehtud komisjoni otsuseid ning on lisatud musta nimekirja.



Veebilehel www.ackliima.eu olev tellimise võimalus on avatud, veebilehel ei ole teavitust, et tellimuste täitmisega oleks probleeme, mistõttu on tarbijatel endiselt võimalik tooteid e-poest tellida. OÜ ArcticCat Kliima ei ole TTJA-le andnud tekkinud olukorra kohta piisavaid selgitusi, amet jätkab ettevõtte suhtes alustatud menetlusega.



Tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest.



Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada.



TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.