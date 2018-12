Amet kutsub üles internetis ostes tähelepanelik olema

Seoses läheneva jõuluajaga tuletab tehnilise järelevalve amet (TJA) kingiotsijaile meelde, kuidas osta elektroonikaseadmeid interneripoodidest nii, et see pettumust ei valmistaks.

Seoses läheneva jõuluajaga tuletab tehnilise järelevalve amet (TJA) kingiotsijaile meelde, kuidas osta elektroonikaseadmeid interneripoodidest nii, et see pettumust ei valmistaks.

Nõuetele vastav toode on märgistatud CE märgiga ja on tuvastatav tootja andmete ja mudeli numbriga. Märgistus peab olema toote peal. Pakendil olev CE märk ning mudeli number ei asenda kohustuslikku märgistust tootel. Enne tellimuse vormistamist internetipoes tuleb veenduda, et tootja on täitnud kõik kohustused märgistuse paigaldamise osas. Kahtluste korral tasub müüjalt küsida täiendavat infot. Puuduliku ja ebaselge info saamisel on mõistlik toode ostmata jätta, vahendas BNS.

Nõuetele mittevastavaid elektroonikaseadmeid Eestisse tuua ei lubata, maksu- ja tolliamet hävitab need või saadab saatjale tagasi. Kõige enam ongi seni olnud probleeme väljaspool Euroopa Liitu asuvatest internetipoodidest ostetud seadmete märgistusega. Sageli ei mõtle ostjad sellele, et ka väikese võimsusega elektroonikaseadmed, näiteks aktiivsusmonitorid, spordikellad, GPS navigaatorid, koerte piirdeaiad jm, peavad vastama Euroopa nõuetele.

Nõuded elektroonikaseadmetele on kehtestatud Euroopa direktiividega ja nõuetele vastavust kontrollib maksu- ja tolliamet toodete maaletoomisel. Ka eraisiku tellitud üksiku toote Euroopa Liitu saatmise puhul on tegu maaletoomisega. Nõuete eesmärgiks on tagada seadmete ohutus nii kasutajale kui ka ümbritsevale keskkonnale ning raadioseadmete puhul kindlustada ka nende häirete vaba kasutamine.