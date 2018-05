Amet: tasakaaluliikurit ostes veendu selle vastavuses nõuetele

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) soovitab tasakaaluliikurit ostes veenduda selle vastavuses nõuetele ning kasutada liikurit ainult nii nagu kasutusjuhend ette näeb.

Amet soovitab enne tasakaaluliikuri ostmist tutvude selle dokumentidega ja veenduda, et liikuriga on kaasas vastavusdeklaratsioon, selle peal on tootja andmed, mudelitähis ja CE-märgis, vahendas BNS.

Samuti peab seade olema varustatud oluliste hoiatustega nagu näiteks „kasuta kaitsekiivrit“, „sõiduk on kasutamiseks alates kehakaalust 20 kg“. Lisaks peab tasakaaluliikuril olema ühes Euroopa Liidu liikmesriigi keeles koostatud kasutusjuhend ja Eestis turustamise korral selle juhendi täistõlge eesti keelde.

Tehnilise Jäerelevalveamet rõhutab, et tasakaaluliikuri võib Euroopa Liidus turule lasta ja müüa üksnes juhul, kui tal on kaasas vastavusdeklaratsioon, inglise keeles (EC Declaration of Conformity. Sertifikaatide nagu näiteks Certificate või Attestation of Conformity esitamine ei asenda vastavusdeklaratsiooni. Samuti ei ole vastavusdeklaratsioonidega samaväärsed kõikvõimalikud toote katsetamise protokollid, inglise keeles test report.

TJA kontrollid näitavad, et kauplustes ja e-poodides pakutavad tasakaaluliikurid ei vasta sageli kõigile nõuetele, mistõttu ei pruugi need olla töökorras ja ohutud.

Nõuetele mittevastavaid tasakaaluliikureid ei lubata Eesti ega Euroopa Liidu turule, neid ei tohi importida, müüa ega kasutada. Internetipoe kaudu väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud ning tollis kinnipeetud nõuetele mittevastava seadme ostja võib halvemal juhul kaotada kogu tehingusse pandud raha, meenutab TJA. CE-märgise ja vastavusdeklaratsioonita tasakaaluliikurite pakkujad riskivad müügikeelu, klientidelt tagasiostmise nõude ja muude ebameeldivate sanktsioonidega.

Amet viitab ka, et tasakaaluliikurite kasutamisel on peamiseks probleemiks olnud nende süttimine laadimise käigus. Põhjuseks võib olla nõuetele mittevastav laadija, mistõttu on soovitatav õnnetuste vältimiseks mitte jätta seadet kodust lahkudes või ööseks järelevalveta laadima.

Teine levinum probleem liikurite kasutamisel on kukkumised. Sõitja püsti hoidmiseks vajalik tasakaalustamise süsteem toimib elektrienergiaga. Kui aku sõitmise tagajärjel tühjeneb, lõpetab tasakaalustamise süsteem töötamise ja sõitja võib kukkuda. Selle vältimiseks tuleb järgida seadmel olevaid aku tühjenemisest märku andvaid hoiatusmärguandeid.

Tasakaaluliikuri ohutuks kasutamiseks tuleb kanda kiivrit, põlve- ja küünarnukikaitseid, vältida järske manöövreid, järgida liikluseeskirju, lõpeta koheselt tasakaaluliikuri kasutamine, kui aku laetus on alla 10 protsendi.

Tasakaaluliikur on viimastel aasatel suurt populaarsust kogunud liikumisvahend ja kevad-suvisel perioodil aktiveerub nende ostmine ja kasutamine.