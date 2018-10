Ametiühing: riik peab leidma raha bussijuhtide palgatõusuks

Bussijuhid nõuavad läbirääkimistel kuupalga tõstmist 1200 eurole ja muudatusi töö- ja puhkeaja reeglistikus.

Transpordi Ametiühingusse kuuluvad bussijuhid saadavad tööandjatele, maanteeametile ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile välja teate, et pole nõus tänase palgaga enam tööd jätkama ja on valmis vajadusel oma nõuet toetama aktsioonidega kuni ühistranspordi seiskumiseni välja, vahendas BNS.

Transpordi Ametiühingu koordinaator Aare Kübarsepp ütles pressiteate vahendusel, et kui riik leidis raha tasuta ühistranspordiks ja lisaliinideks, siis peab leidma ka bussijuhtide palkadeks.

"Selleks, et bussiliiklus jätkuda saaks, on vaja otsustavat sekkumist tellija ehk riigi poolt koos selge visiooniga, kuidas bussijuhtide tasu jaoks lisaraha leitakse," märkis Kübarsepp lisades, et üliterav konkurents avalikel liinihangetel on loonud olukorra, kus ettevõtetel polegi tänase mudeli järgi võimalust palkasid tõsta.

Bussijuhid nõuavad läbirääkimistel kuupalga tõstmist 1200 eurole ja muudatusi töö- ja puhkeaja reeglistikus. Läbirääkimiste ajal kutsuvad pooled ka liitu mittekuuluvaid tööandjaid ning ametiühingusse mittekuuluvaid bussijuhte aktiivselt avaldama arvamust ja ettepanekuid sõlmitavasse kokkuleppesse.

Transpordi Ametiühing alustas Autoettevõtete Liiduga läbirääkimisi värske laiendatud valdkondliku kollektiivlepingu sõlmimiseks, mille tingimused on täitmiseks kohustuslikud kõigile turuosalistele. Esimene läbirääkimiste voor Transpordi Ametiühingu ja Autoettevõtete Liidu vahel toimub 10. oktoobril.