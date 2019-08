Põlevkivienergeetika kriisi tõttu koondamisohus olevaid kaevureid ja energeetikuid esindavad ametiühingud kavatsevad 28. augustil korraldada Tallinnas superministeeriumi ees piketi.

Narva Energia ametiühingu juht Andrei Zaitsev sõnas, et samal päeval toimub hoones, kus asuvad nii rahandus- kui ka majandusministeerium, nõupidamine, kus arutatakse põlevkivienergeetika tulevikku, vahendas BNS Põhjarannikus kirjutatut.

Zaitsevi sõnul on plaanis piketile tuua umbes poolsada inimest. "See on esimene nii-öelda vaikne aktsioon. Kui soovitud tulemusi ei tule, siis muutuvad meie meeleavaldused järk-järgult suuremaks," lubas ta.

Ametiühingujuhi sõnul ootavad kaevanduste ja elektrijaamade töötajad eelkõige selgust oma tuleviku kohta. "Parem õudne lõpp kui lõputu õudus. See mitmeid kuid kestev ebaselgus, kas ja kelle töökohad säilivad või mitte, on kõige hullem," sõnas ta, et töötajate meeleolu langeb iga päevaga.

Tema sõnul on elektrijaamades 1. augustist hakatud juba esimesi inimesi sundpuhkusele saatma ning sellega kaasneb oluline sissetuleku kaotus. "Need, kel on, kuhu minna, võtavad end ise töölt lahti," kirjeldas ta ametiühingu liikmete seas valitsevaid meeleolusid.

Nii Zaitsev kui ka kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu esimees Marina Lukjanova on kutsutud järgmisel nädalal rahandus- ja majandusministeeriumisse. "Me ei tea praegu, mida seal rääkida tahetakse. Kuid paraku pole seni viimase kuu jooksul ühtegi positiivset sõnumit meie jaoks valitsuse poolt tulnud," tõdes ta.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter kinnitas eelmisel nädalal, et see, kas ning kui paljudele kaevuritele ja energeetikutele tuleb lisaks tänavu esimesel poolaastal juba koondatud 315 inimesele veel töökoht üles öelda, selgub augusti lõpus. "See sõltub sellest, milline tuleb turuprognoos eelolevaks sügiseks ja talveks," ütles ta.

Valitsus on kinnitanud, et otsib leevendusmeetmeid, hoidmaks ära kaevurite ja energeetikute massilist koondamist, kuid sisulisi otsuseid selleks ei ole seni veel avalikustatud.