Ametnikud ja arstid: relvaloa taotlejate kontroll olgu terviklikum

"Oluline on, et relvad ei satuks inimeste kätte, kes pole selleks sobilikud ehk on käitunud enda või teiste suhtes ohustavalt," ütles siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar. "Selle tuvastamisel on tähtis roll nii politseil kui ka arstidel.

Relvaloa taotlejate kontrolli tõhustamist arutanud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, perearstide seltsi ning psühhiaatrite seltsi esindajad leidsid reedel siseministeeriumis peetud nõupidamisel, et kontroll tuleks läbi viia terviklikumalt.

"Eesmärk on, et relvaloa taotlemiseks vajalik kontroll viidaks läbi terviklikumalt," ütles Kommusaar pressiesindaja teatel.

"Oluline on, et relvad ei satuks inimeste kätte, kes pole selleks sobilikud ehk on käitunud enda või teiste suhtes ohustavalt," ütles Kommusaar. "Selle tuvastamisel on tähtis roll nii politseil kui ka arstidel. Seega arutasime, mida saaksime ühiselt ette võtta selleks, et relvaomanike taust ja vaimne tervis oleks paremini kontrollitud, et hoida ära võimalikke relvade väärkasutusi."

"Praeguste reeglite kohaselt toimub relvaloa taotlemisel esmalt tervisekontroll ja seejärel kontrollib politsei inimese puhul näiteks varasemat käitumist ja karistatust. Mõistlik oleks see protsess ümber pöörata, mis tähendaks, et esmase taustakontrolli relvaloa taotlejale teeb politsei. Relvaloa saamist välistavate asjaolude ilmnemisel saavad taotlejad keelduva otsuse. Tervisekontrolli lähevad inimesed, kelle puhul välistavaid asjaolusid ei leita, kuid politsei edastaks tervisekontrolli tegevale arstile vajadusel täiendavat infot, mis vajab süvendatud tähelepanu," rääkis Kommusaar.

"Ühiskonnaohtlik käitumine on sageli seotud pigem kasvatamatuse või muul põhjusel tekkinud hoolimatusega kehtivate reeglite suhtes, mitte psüühikahäire kui sellisega," märkis psühhiaatrite seltsi esimees Anne Kleinberg. "Seetõttu on siseministeeriumi ettepanek teha põhjalikum riskikäitumise hinnang ennem arstlikku otsust laiapõhjalisem meede ühiskonna turvalisuse tagamiseks."

"Tähtis on ka see, et tervise infosüsteemis oleks relvaloa taotleja kohta ajakohane informatsioon ja seda näeksid kõik arstid, kes tegelevad kehtivat relvaluba omava inimesega," märkis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. "Relvaloa taotlemisel ei peaks olema võimalik inimesel oma andmeid arstidele n-ö "nähtamatuks" muuta. Tegemist on olulise informatsiooniga, et hinnata inimese tervislikku seisundit ja tema sobivust relvaloaga kaasneva vastutuse võtmiseks."