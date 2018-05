Ämmaemand: mehed on vahel õrnemadki kui naised

"Naise mõtlevad tihti, et "mina jäin rasedaks ja mina sünnitan", aga tegelikult on ka mehel sünnitusel oluline roll," ütles ämmaemand ja õde Käthlin Vahtel.

"Mehed on sama hella hingega ja vahel veel õrnemad kui naised."



Ta tõdes õdede liidu konverentsil, et väga positiivne on näha, et enamuses tuleb naine ikka sünnitama koos mehega. See annab naisele tuge.



"Pered on väga teadlikud oma õigustest ja sellest, mida arst peaks talle pakkuma. Samas teab ka arst seda väga täpselt, mis on tema õigused," lisas ta. "Kõige olulisem asi oli suhtlemine - suhtlus naisega ja suhtlus personaliga ja ämmaemandaga. Uuringust tuli välja, et infot on liiga palju ja vahel on see ka perede jaoks liiga segane," lisas Vahtel.