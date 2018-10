Ammu igatsetud Mustamäe saun ja spordikeskus valmivad nädala pärast

Uude spordikeskusse tulevad vaikusespaa, jõusaal, sünnipäeva- ja seminariruumid ning Eesti suurim bowlingusaal.

Mustamäel korraldatud küsitluse järgi tahtsid linnaosa elanikud kõige rohkem uut polikliinikut, seejärel sauna ja ujulat. 9. oktoobril avabki uksed linnaosa uus spordikeskus, kus eriline koht on saunadel ja ujumisbasseinidel.



Väikelaste ujumistreener Triinu Spriit ütles, et talle meeldib uue keskuse mitmekesisus. "Siin on kõik käe-jala juures," selgitas ta. "On ujula tõsistele harjutajatele ja sealsamas kõrval spaa. Pärast trenni saab minna ja spaas hoopis teises keskkonnas mõnuleda. Hea on ka see, et lastebassein on ülejäänud alast eraldatud. Tavaliselt on veekeskused hästi lärmakad, aga et uues keskuses on klaassein vahel, saavad lapsed treenida palju rahulikumas õhkkonnas."



Lasteala ja baarid



Spordiklubi Balti Bowling avab uue spordikeskuse teisel korrusel Eesti suurima, 16 rajaga bowlingusaali. Treener Sigrid Reiman nentis, et vaid senises paigas Rocca al Mares tegutsedes hakkas ruumi nappima. "Tipptundidel oli meil mängida soovijaid nii palju, et ei jätkunud kohti," selgitas ta. "Nüüd laieneme ka Mustamäele ja toome bowlingu rahvale lähemale. Tahame rohkem rõhuda bowlingu sportlikule poolele, kuigi loomulikult jääb alles ka meelelahutuslik. Uues saalis on uus ja senisest täiuslikum tarkvara, mis pakub mitmekesisemaid mänge."



12 000 m2 suurune spordikeskus kerkis aadressile Akadeemia tee 30, tühjaks jäänud ja maha lammutatud endise koolimaja asemele. Keskusel on kolm maapealset ja üks maa-alune korrus.



Esimesel korrusel asub kuue rajaga 25 m ujula, eri saunad ja pesemisruumid. Ujulas on ka 90 cm sügavune lastebassein, mis sobib hästi ujumise õpetamiseks. Kahest spaast üks on mõeldud peredele, teine, n-ö vaikne spa 21+ aga ainult täiskasvanutele. Seal saavad natuke vanemad inimesed müravabalt lõõgastuda.



"Mustamäel elab ligi 70 000 inimest, see on elanike arvult teine linnaosa Tallinnas," rääkis abilinnapea Eha Võrk. "Seni puudus seal aga moodne, tänapäeva nõuetele vastav, kõigile kättesaadav ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv spordikompleks koos ujula ja avaliku saunaga. Nüüd on see olemas."



Antakse viimast lihvi



Keskusse tulevad ka lasteala, sünnipäeva- ja seminariruumid, saunabaarid, eri kehahooldus- jm teenused. Teisel korrusel asuvad ka jõusaal ning rühmatreeningute saalid. Kolmandal korrusel on batuudikeskus, mis jaguneb sportlaste treening- ja vaba aja veetjate saaliks. Batuudikeskuses piisab vaid nupuvajutusest, et põrandast sõidaks batuudid üles.



Hoone ehitanud Arlanda Ehitus OÜ divisjonidirektor Kajar Kruus ütles, et tööd on juba lõpusirgel ja ettenähtud ajaks saadakse kõik kindlasti valmis. "Nipet-näpet on veel teha," mainis Kruus. "Praegu käib koristamine, puhastamine, möbleerimine, sisustamine ja viimase lihvi andmine. Kõigis basseinides on juba vesi sees."



"Varem polnudki Mustamäel kõigile linnaelanikele avatud ujulat," nentis linnaosavanem Lauri Laats. "Koolide juures muidugi olid ujulad, aga valdavalt ikka õpilastele. Nüüd saavad ka teised ujumas käia. Tean ka seda, et eakatele on kavas teha hinnasoodustusi ja tõenäoliselt hakkavad kõigi vanuserühmade esindajad keskuses käima."



Mustamäe spordikeskuse ehitamise mõtte üks algatajaid oli omal ajal praegune peaminister Jüri Ratas ja ehitus algas Mustamäe linnaosa kauaaegse vanema Helle Kalda ajal.