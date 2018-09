Ornitoloogiaühingu ja Keskkonnaõiguse Keskuse analüüsist selgus, et kehtiv jahiregulatsioon ja kaitsealade kaitse-eeskirjad lubavad linnujahti pidada kahel kolmandikul Eestis looduskaitse all olevatest maadest ja sageli on jaht lubatud ka neile liikidele, kelle kaitseks on ala moodustatud.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt