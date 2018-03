"Valitsuse plaanid päästjate palka tõsta on minu arust üks parimatest otsustest, mida poliitikud on siiamaani teinud," ütles vabatahtlik päästja Andres (30).

"Ma arvan, et vabatahtlik päästja ja professionaalne päästja ei ole kindlasti võrdsed, kindlasti on vaja professionaalseid päästjaid rohkem kui vabatahtlikke. Vabatahtlikud on küll väga tublid, aga nad on ikkagi lisajõud, kes aitavad professionaalseid päästjaid. Valitsuse plaanid päästjate palka tõsta on minu arust üks parimatest otsustest, mida poliitikud on siiamaani teinud. Eesti päästjad võiksid natukene üle keskmise palga saada, praegu jääb see keskmisele alla. Minu jaoks on täiesti absurdne, ma käin vabatahtliku päästjana Lasnamäe komandos tööl ja näen, mida kutselised päästjad teevad, kuidas valmistuvad, kuidas õppivad ja millist tööd nad teevad. See on kindlasti väga-väga raske. Ma ei pea õigeks, et päästjad peavad tööd tegema ka teistes kohtades. Väga paljud päästjad käivad ka kiirabis tööl, kus nende vahetus on 24 tundi, seejärel nad sama palju puhkavad ja siis peavad minema päästeametisse ka 24 tunniks tööle. Loodetavasti raha leitakse ja päästjate palka tõstetakse," sõnas Andres.

Pikemalt vaata videost.