Andres Kollist: rattateedel peab olema mõnus ja ohutu sõita

Volikogu innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist arvab, et ohutu ja meeldiva liikumise jaoks jalgrattal peaksid rattateed olema ühendatud.

Volikogu innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist vaatab esmajoones kaugemasse tulevikku, kuid leiab, et alustada saab nende asjadega juba nüüd. Tallinna kergliiklusteed tuleb valmis ehitada, et need ühendaksid omavahel linnaosasid ja kesklinna, neil peab olema mõnus ja ohutu jalgrattaga sõita. Ülejäänud kaks olulist asja on Rail Baltic ja Tallinna-Helsingi tunnel.

Väga õige on ka linnavalitsuse otsus ehitada Rävala puiestee pikemaks, ühendada see Pärnu maanteega ja panna mööda Rävalat tulevikus tramm sõitma. Tähtis on ka koostöö Tallinna ülikooliga rajamaks Rävala puiesteele Tallinna innovatsiooni ja informatsiooni keskus.