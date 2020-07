Andres Sõnajalg: kaebame halduskohtu otsuse edasi

Kohus leidis, et reaalseks konkurentsiolukorraks on põhjendatud pidada seda, mis eksisteerib valdaval osal ajast. Valdaval osal ajast on Eesti ja Soome hinnad ühtlustunud ning seda põhjusel, et Eestis toodetud elekter on vabalt omandatav Soomes ja vastupidi.

Andres Sõnajala sõnul kaebavad temaga ja Oleg Sõnajalaga seotud ettevõtted edasi halduskohtu otsuse, mis jättis jõusse konkurentsiameti loa Enefit Greeni ja Nelja Energia ühinemisele, vahendas BNS.

Sõnajalg ütles, et kui varem oli Eestis põlevkivimonopol, kes kohalikku elektrihinda tegi, siis nüüd on see lihtsalt asendunud taastuvenergiamonopoliga. Energiamonopol vedas ninapidi konkurentsiametit ja vedas samamoodi ninapidi ka halduskohtu kohtunikku, kellel minimaalselt jääb lihtsalt energeetika valdkonna erudeeritusest puudu. Eestil on küll üle inverterite kaks kaabelühendust Soomega, kuid see pole sünkroniseeritud energiaturg, mis toimiks ühtse hinnapiirkonnana," lisas ta.

2018. aasta juunis teatasid Enefit Green AS ja Nelja Energia AS konkurentsiametit ühinemisest. Nimelt ületas koondumise osaliste 2017. aasta käive konkurentsiseaduses sätestatud piiri, mis tähendab, et koondumine kuulus konkurentsiameti poolt kontrollimisele.

Konkurentsiamet andis koondumisele loa 2018. aasta 6. novembri otsusega, mille vaidlustasid Eleon AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja OÜ Estwind Energy.

Vaidlus asjakohade kaubaturu üle

Kaebajad nõudsid otsuse tühistamist ning koondumise mõjude kõrvaldamist konkurentsiameti poolt. Vaidluse põhisisuks oli küsimus, mis on asjakohaseks kaubaturuks, kus koondunud Enefit Green AS ja Nelja Energia AS tegutsevad. Konkurentsiamet leidis, et elektrienergia tootmise ja hulgimüügi kaubaturg, kus koondumise osalised tegutsevad, hõlmab geograafiliselt ulatuselt vähemalt Eestit ja Soomet, seda põhjusel, et elektrienergia hulgimüük Skandinaavias ja Baltikumis toimub valdavalt elektribörsi Nord Pool vahendusel.

Arvestades ka Eesti ja Soome vahelisi ülekandevõimsusi tähendab see, et elektrienergia tootmise ja hulgimüügi puhul konkureerivad omavahel reaalselt nii Eestis kui Soomes tootmisvarasid omavad ettevõtjad. Konkurentsiamet leidis, et Eestit ja Soomet hõlmavat kaubaturgu Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine selliselt ei mõjuta, et esineks alus koondumist konkurentsi kaitseks keelata.

Kaebajad leidsid, et konkurentsiamet ei ole arvestanud kõiki olulisi asjaolusid, et lugeda Eesti ja Soome üheks geograafiliseks turuks.

Tallinna halduskohus nõustus menetlusosaliste seisukohtade analüüsimise tulemusena konkurentsiameti hinnanguga. Seega jäi kaebus halduskohtu 17. juuli otsusega rahuldamata ja konkurentsiameti otsus muutmata.

Kohus leidis, et reaalseks konkurentsiolukorraks on põhjendatud pidada seda, mis eksisteerib valdaval osal ajast. Valdaval osal ajast on Eesti ja Soome hinnad ühtlustunud ning seda põhjusel, et Eestis toodetud elekter on vabalt omandatav Soomes ja vastupidi.

Ühtlustunud hind näitab ühtlasi seda, et Eesti ja Soome vahel on piisavad ülekandevõimsused, kuna vaid see saabki tingida ühtse hinna. Sellest tulenevalt on põhjendatud lugeda asjassepuutuvaks kaubaturuks elektrienergia tootmine ja hulgimüük Eestis ja Soomes, mida Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine oluliselt ei mõjuta.