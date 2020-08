ANNA: Kui aega on, siis puhkan

"Loomulikult meeldis mulle soojal maal käia, kui piirid olid lahti. Minu unistus on Maldiivid, kus saaks eksootiliselt romantilise puhkuse kallimaga veeta," rääkis 41-aastane Anna enda unistuste puhkusest.

"Kindlasti ma oskan puhata, kui selleks on aega," kinnitas Anna. Ta rääkis, et seoses koroonakriisiga on õnnelikud need inimesed, kes said jätkata oma endistel töökohtadel.

"Loomulikult meeldis mulle soojal maal käia, kui piirid olid lahti. Minu unistus on Maldiivid, kus saaks eksootiliselt romantilise puhkuse kallimaga veeta," tõdes Anna, et antud unistus on väga kauge ja kallis.

"Praegu arvan, et ka Eesti on ilusaid kohti küll ja veel. Lõuna-Eestis on väga tore, Laulasmaal on hea ujumas käia ning meil on väga palju SPA keskusi, kus saab meeldivalt lõõgastuda."