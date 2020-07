Homme algab selle aasta Euroopa parima õpilasfirma võistlus, mis seekord toimub täielikult virtuaalselt. Juba on aga avatud rahvahääletus, kus igaüks saab anda toetushääle Eestit esindava õpilasfirma EHA poolt, mis toodab juhtmevabu laualampe.

Homme algab selle aasta Euroopa parima õpilasfirma võistlus, mis seekord toimub täielikult virtuaalselt. Juba on aga avatud rahvahääletus, kus igaüks saab anda toetushääle Eestit esindava õpilasfirma EHA poolt, mis toodab juhtmevabu laualampe.

Sellel aastal pidi Euroopa parima õpilasfirma võistlus toimuma Portugalis, kuid kevadel otsustati võistlus siiski terves mahus veebi vahendusel läbi viia. Sellele vaatamata on kolme päeva jooksul toimuval mõõduvõtul üles astumas ja sõna võtmas hulgaliselt nimekaid esinejaid alates Portugali presidendist kuni ÜRO peasekretär Antonio Guterreseni.

JA Eesti direktor Kersti Loor selgitas, et kuigi õpilasfirma EHA liikmed kahjuks Portugali kohale sõita ei saanud, siis võistluseks valmistuti ikkagi ette väga usinalt. "Noored käisid nädalas lausa mitu korda koos, et juhendaja abiga oma esinemine viimsete detailideni läbi mõelda," lausus Loor.

"Kuni reedeni on veel avatud rahvahääletus, et valida publiku lemmik ja loomulikult on kõik vägagi oodatud selle abil meie õpilasfirmale toetust avaldama. Lisaks avatakse homme kaheks tunniks võistluse veebilehel ka virtuaalne messiala, kus saab kõikide võistlejatega tutvuda videokõnede vahendusel," selgitas Loor.

Õpilasfirma EHA liikmetele tuleb mitu päeva kestva võistluse käigus läbida erinevad voorud, et tutvustada oma ettevõtte erinevaid tahke ja näidata oma valmidust ettevõtluses tegutsemiseks. "Põhjalikult tuleb kaitsta oma äriideed, tutvustada tehtud tegevusi ja näidata toimunud arengut, seda nii esitluses kui ka žüriivestlusel," lausus Loor.

Euroopa parim õpilasfirma 2020 kuulutatakse välja pidulikul auhinnatseremoonial reedel kell 16-18. Võistluse käigul saab silma peal hoida võistluse ametliku veebilehe vahendusel ning EHA toodetavad laualampi saab soovi korral käega katsuda juuli lõpuni Telliskivis avatud õpilasfirmade pop-up poes.

Eesti õpilasfirmad on Euroopas olnud seni väga edukad. Seitsmel korral on koju toodud esikolmiku koht, kolmel korral on Eesti firmad saanud Euroopa parimaks. 2009. aastal pärjati Euroopa parimaks õpilasfirmaks Roheline Jälg, kes pakkus inimeste ökoloogilise jalajälje vähendamiseks puude istutamise teenust, 2013. aastal võitsid Kolm Põrsakest oma teadusetendustega lastele ning 2017. aastal osutus Euroopa parimaks biokompostereid tootev Festera.

Eestis registreeriti sellel õppeaastal kokku rekordilised 445 õpilasfirmat. Õpilasfirmade pakutavate toodete ja teenuste hulka kuulusid näiteks hambapesutabletid, erinevad taaskasutatud moetooted, juhtmevaba lamp, rahvamuusika ansambel ja palju muud.

Õpilasfirma EHA.

Eesti õpilasfirmasid koondav e-pood.