Eesti juubeliaasta raames alustab R-Kiosk kampaaniat, millega kutsub üles toetama ideid, mis pööravad tähelepanu toiduprobleemidele ühiskonnas.

Rahva hääli ootavad algatused, nagu näiteks haigetele lastele ravitoidu soetamine või vähekindlustatutele toidukottide jagamine, aga ka lastekodule maakeldri ehitamine või väikekoolile oma peenramaa loomine. R-Kiosk annetab kampaania käigus ühtekokku 15 000 eurot.

"Toit mõjutab meie elukvaliteeti. Just seetõttu otsustasime seada annetuste fookuse tervislikule ja mitmekesisele toidule," ütleb Silvia Uus R-Kioskist. Soovivavaldusi laekus üle poolesaja, millest eksperdi abiga valiti välja kaheksa rahvahääletusele minevat projekti.

R-Kioski esindaja sõnul oli projektide rohkuse tõttu keeruline valikut teha ning annetusi oleks loomulikult tahtnud jagada kõigile. "Eelvaliku tegemisel lähtusime, et abivajajaid oleks Eesti eri paigust ja et algatusel oleks võimekust avaldada ka pikemaajalist mõju käitumisharjumuste muutmiseks," selgitab Uus.



Kuni 24. veebruarini ootavad siin rahva hääli kaheksa organisatsiooni: Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Toidupank, Kiikla lastekodu, Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing, Tori Sotsiaalmaja, Kihnu Kool, Erakool Intellekt ja Tallinna Teeninduskool.

Uuringud näitavad, et Eestis on jätkuvalt tõsine probleem täiskasvanute ülemäärane kehakaal. Lapsed ei söö piisavalt puu- ja köögivilju. Meil elab kümneid tuhandeid vaesusriskis inimesi, kellel võib olla raskusi endale igapäevase toidu soetamisega.



Seetõttu soovibki R-Kiosk juhtida tähelepanu mitmekesise ja tervisliku toidulaua olulisusele ning selle kättesaadavusele ka nende jaoks, kes seda endale võimaldada ei saa.



Annetatav summa koguneb R-Kioski sinimustvalgetes värvides topsidega soojade jookide müügilt, kus igalt topsilt laekub 5 senti annetuskukrusse.



Hääletusvoorus saab rahvas välja valida neli ideed ja 1. märtsil toimub R-Kioski Facebooki lehel lõplik hääletus, mille käigus jaotatakse vastavalt kogutud rahvahäälte arvule 15 000 eurot. Ettevõtmine on R-Kioski kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.



AS R-Kiosk Estonia kuulub Norra pereettevõttele Reitan Group, mis on suuruselt teine esmatarbekaupade jaemüügikett Euroopas. R-Kioski eesmärk on pakkuda maitsvat ja täisväärtuslikku tänavatoitu, et kiire elutempoga inimesed saaksid olla tegusad ning toimekad kogu päeva.