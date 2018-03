Anne Veski annab 7 soovitust reisiks Peterburi

Peterburi populaarsus reisisihtkohana Eesti inimeste seas kasvab, kuid linn on suur ja vaatamisväärsusi on seal niivõrd palju, et neid võiks imetlema jääda nädalateks. Legendaarne lauljatar Anne Veski jagab Peterburi reisimiseks oma soovitusi.

Peterburi on lauljatari sõnul muinasjutuline linn ja vaatamisväärsusi on niivõrd palju, et ühe korraga ei jõua kindlasti kõike läbi käia ja ära vaadata. Põhjuse Neeva pealinna külastamiseks leiab alati ning õnneks on Tallinna ja Peterburi vahel kiire ja tihe bussiühendus. Soodsaimaks ajaks linna külastada on just kevad - turismihooaeg ei ole veel alanud ja kogu reisielamus kujuneb taskukohasemaks kui suvisel ajal.

Imeline Peterhoff oma purskkaevudega

"Üks imelisemaid pargi- ja lossiansambleid, millele sarnaseid pole terves maailmas, lummab oma kuulsa rütmiliste purskkaevude süsteemiga. Ilusa ilmaga ei ole sellist päikesevalguses kullasära mitte kusagil mujal. Elevust tekitavad näiteks Simsoni purskkaev, mille veejuga võib kerkida 12 meetri kõrgusele ja muidugi purskkaevud, mis ootamatult uudistaja märjaks võivad pritsida," kirjeldas Veski. Peterhoffi kompleksis on rohkem kui 10 imelist paleed parkide ja skulptuuridega.

Võimas Petropavlovski kindlus

"Eesti keeles Peeter-Pauli kindlus oma võimsate müüride ja keskpäevaste kahuripaukudega on linn süda. Kindluse ehitamise algust loetakse ju ka linna asutamise algusajaks. Sellest pidi saama küll kaitserajatis, aga selliselt seda tegelikult kunagi ei kasutatudki. Võimsast ehitisest sai tegelikult hoopis vangla, mille asukateks olid riigi eriti ohtlikud kurjategijad. Sellele viitavad ka sealsed väga omapärased restoranid, kus kelnerid on riietatud triibulistesse vanglarüüdesse," rääkis lauljatar. Ta lisas, et märkimist väärib ka asjaolu, et Petropavlovski kindluse kellatorn sai kõrgem kui Moskva kõrgeim ehitis - Ivan Suure kellatorn Kremlis.

Maailmapärl Ermitaaž

"Maailma suurimaid kunstimuuseume, kuhu pääsemiseks tuleb küll seista pikki järjekordi, kuid on seda väärt, sest pakub nautimiseks maalikunsti unikaalsemaid šedöövreid ning kokku on seal üle kolme miljoni eksponaadi. Ermitaaži osaks liidetud Talvepalee, mis on omaaegne Vene keisrite pearesidents, jätab oma luksuslikkusega kustumatu mulje. Talvepalee väljak on aga taas ajalooliselt oluline paik, kus toimus Verine Pühapäev ja mis mängis oma rolli ka Oktoobrirevolutsioonis."

Ristleja Aurora

Oktoobrirevolutsiooni sümbol on tänapäeval muudetud muuseumiks ja avab sõjalaeva saladused. "Väga põnev paik. On ju Aurora üks revolutsiooni sümboleid ja seal ringi liikudes on huvitav mõelda, kuidas tollal kogu elu laevas käis. Koikusid on seintel vähem, kui tookord madruseid, nii et magati kolmes vahetuses. Saime võimaluse lähemalt vaadata ka laeva tehnilisi ruume, kuhu ohvitserid omal ajal naljalt ei tulnud. Laevas olid tasandid jagatud nii, et teatud tasandist ohvitserid allapoole ei tulnud ja nii said madrused masinaruumides segamatult revolutsiooni haududa. Kõiki külastajaid sinna ilmselt ei lubata, kuid meile tehti erand. Lisaks ajaloolisele väärtusele võeti mind seal eriliselt vastu," rääkis Anne Veski, kes on Aurora külalisteraamatus ära märgitud aumadrusena.

Neeva lummus

"Täiesti unikaalse võlu annab linnale Neeva jõgi ja arvukad kanalid. Kogu Peterburi linna lummust saab nautida ka vee pealt ja ühtlasi näeb ära ka linna ajaloo olulisemad paigad. Seal saab ka üritusteks laevu rentida, mis on jällegi omamoodi kustumatu elamus, sest öine laevasõit Neeval, koos sildade tõstmisega on erakordne vaatepilt. Kuid Neeva kaldal on imeline ka lihtsalt jalutada ja kai külge kinnitatud vanadesse laevadesse ehitatud mõnusatesse restoranidesse sisse astuda. Neeva on Peterburi süda, mida rõhutab jõge ümbritsev suursugune arhitektuur."

Puškin ehk Tsarskoje Selo

"Kui juba Peterburis olete, soovitan külastada ka selle külje all asuvat imeilusat Puškini linna, kus keisri perekond oma suved veetis. Peeter I kingitusena oma naisele ehitatud Katariina palee on samuti tõeliselt suursugune ja kuulub vaieldamatult maailmakunsti meistriteoste hulka. Palees asub ka kurikuulus merevaigutuba, mida on nimetatud ka kaheksandaks maailmaimeks. Seal tekib ettekujutus, millises luksuses omal ajal Vene valitsejad elasid."

Restoran "Podvorje"

Peterburi on Anne Veski sõnul väga turismisõbralik linn ja pakub palju võimalusi iseseisvalt põnevate kohtade avastamiseks. Linn pakatab omaaegsest keiserlikust luksusest, kus iga detail pidi rääkima suursugususest. Kindlasti soovitab laulja Venemaal käies nautida ka vene köögi suurepäraseid toite. "Restoranidest soovitan Peterburi külje all asuvas Pavlovskis restorani "Podvorje", kus saab nautida ehtsat vene kööki ja kes ei ole söönud "Siberi pelmeene", see pole nagu Venemaal käinudki."

