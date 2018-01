"Loomulikult on Eesti hümn meile kõigile südamelähedane. Aga see, et Eesti hümn ei ole aastavahetusel kõlanud, minu arust ei ole väga suur möödapanek," sõnas Annika.

"Loomulikult on Eesti hümn meile kõigile südamelähedane. Aga see, et Eesti hümn ei ole aastavahetusel kõlanud, minu arust ei ole väga suur möödapanek," sõnas Annika.

"Mina isiklikult ei pannud isegi tähele, et Eesti hümni ei olnud. Minust see läks täitsa mööda. Minu jaoks kõlab see praegu täitsa üllatusena, et sellest on nüüd suur teema tehtud. Muidugi on väga tore, et eestlastel on oma hümn ja meil sai sada aastat täis. Loomulikult on Eesti hümn meile kõigile südamelähedane. Aga see, et Eesti hümn ei kõlanud aastavahetusel, minu arust ei ole väga suur möödapanek," ütles Annika.

Pikemalt vaata videost.