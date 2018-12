Ants Erm lahkus Vabaerakonnast

Vabaerakonna juhatuse liige Ants Erm lahkus parteist maailmavaateliste erinevuste pärast.

"Vabaerakond deklareerib end vabakonservatiivsena, mina loen ennast ikka konservatiiviks. Ma ei ütle, et mingeid suuri erimeelsusi on, aga me ei ole suutnud oma sõnumeid piisavalt hästi viia inimesteni. Ma ei saa sedasi kahestunult olla. Mul pole midagi Vabaerakonna vastu, aga ma ütlen lihtsalt, et ma ei sobi sinna," vahendas BNS Ermi.

Erakonnakaaslastele teatas Erm, et ei usu enam Vabaerakonna tulevikku.

"Samuti ei ühti minu maailmavaate ja veendumustega kuidagi eutanaasia, surrogaatemaduse ja kanepi propageerimine, mis meie kampaaniajuhil plaanis tundub olevat (eutanaasia plakat juba ringleb)," kirjutas ta.

Ants Erm oli Vabaerakonna liige alates 2014. aasta oktoobrist. Varem on ta olnud ka Isamaa ja Res Publica Liidu liige.