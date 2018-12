Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna võitis Elle-Mari Talivee

Tartu Kirjanduse Majas tähistati 8. detsembril 80 aasta möödumist "Arbujate" ilmumisest ning anti neljandat korda välja Ants Orase nimeline kirjanduskriitika auhind, mille võitis Elle-Mari Talivee arvustusega "Serafima ja Hariton".

Arvustus ilmus ajakirjas Keel ja Kirjandus (2018, nr 7), vahendas BNS Postimeest.

Elle-Mari Talivee arvustus on kirjutatud Vahur Afanasjevi romaanile "Serafima ja Bogdan". Talivee sõnul on Afanasjevi romaan eriline kirjandussündmus – niisamuti on žürii hinnangul eriline kirjandussündmus tema arvustus.

Elle-Mari Talivee töötab Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna juhataja ja vanemteadurina. Tal on doktorikraad Tallinna Ülikoolist. Lisaks tegutseb ta Eesti Kirjanduse Teabekeskuses.

Varem on sama auhinna pälvinud Johanna Ross, Hasso Krull ja Berk Vaher.