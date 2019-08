Apollo Group omandab Vapiano restoranide keti Baltimaades ja Soomes

Eesti suurim meelelahutusettevõte Apollo Group OÜ jätkab laienemist ja ostab Piano Group OÜ, mis omab Vapiano restorane Baltimaades ja Soomes.

Piano Group opereerib täna seitset restorani, millest kolm asuvad Tallinnas, üks Tartus, üks Vilniuses ja kaks Helsingis, vahendas BNS. Viimati avati uus Vapiano restoran alles tänavu juunis Ülemiste keskuses. Piano Groupi käive oli 2018. aastal 12 miljonit eurot. Üle maailma tegutseb täna kokku 235 Vapiano restorani.

Apollo Groupi ühe osaniku Ivar Vendelini sõnul on Vapiano tarbijasõbralik kontseptsioon toonud kaubamärgile ühe parima fresh casual restorani staatuse. "Vapiano loodud tasakaal värske ja tervisliku toidu ning suurepärase itaalia köögi vahel annab talle tugeva positsiooni kiirelt areneval toitlustusturul," märkis Vendelin, lisades, et kuna Apollo tootevalikus seni Itaalia toit puudus, sobib Vapiano grupi portfelli hästi.

"Meie plaan on kasvada ja avada uusi Vapiano restorane nii Baltikumis kui ka Soomes, kus see saab olema Apollo Groupi esimene äri väljaspool Baltikumi," ütles Vendelin.

Piano Groupi ühe osaniku ja ettevòtte juhina jätkava Gert Kerde sõnul sattus ta Apollo ühe omaniku Ivar Vendeliniga Ülemiste Keskuse avamisel arutama toitlustuse ja meelelahutuse tulevikutrendide teemal nii Eestis kui ka lähiriikides. "Leidsime kiirelt ühise arusaama, et Vapiano koos Apollo erinevate kontseptsioonidega sobib kokku väga hästi ja Vapianole oleks heaks võimaluseks laieneda koos Apolloga. Kokkulepe, kus üheks osapooleks on ka Vapiano peakontor kui frantsiisiandja, sündis kiirelt ja leidsime kõigile osapooltele sobiva lahenduse. Ootan põnevusega võimalust realiseerida meie ambitsioonikaid laienemisplaane," rääkis Kerde.

Vapiano Franchising Internationale juhi Nick Schapira sõnul on tegemist tõeliselt põneva tehinguga kõigi Vapiano äri osaliste jaoks ja on jätkuks väga edukale frantsiisipartnerlusele Piano Groupiga Soomes ja Balti riikides. "Vapiano ja Piano Group on koos loonud lojaalse ja kasvava kliendibaasi läbi pühendumuse värskele toidule ja suurepärasele teeninduskultuurile. Apollo Group on ideaalses positsioonis aitamaks uue frantsiisipartnerina neid väärtusi klientideni viia. Meie väärtused ühtivad suurepäraselt Apollo Groupi väärtuste ja kliendikeskse lähenemisega," lisas Schapira.

Tehing nõuab ka konkurentsiameti luba.

Apollo Group OÜ kuulub Ivar Vendelini ja Margus Linnamäe valdusettevõttele UP Invest, millele kuuluvad ka Apollo Kino, Apollo Kauplused, O´Learyse spordirestoranid, Blenderi kohvikud, KFC kiirtoidurestoranid, IceCafe jäätisekohvikud ning Baltic Film Distribution.