Apteegis pikendatakse enim vererõhu- ja veresuhkruravimite retsepte

Juunis alanud pilootprojekt näitab, et kõige sagedamini pikendavad apteegi külastajad e-teeninduses kõrgvererõhu ja diabeedi ravimite, aga ka migreenirohtude ja rasestumisvastaste vahendite retsepte.

Benu Apteegi tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul on apteekide roll esmatasandi tervishoius järjest suurenemas, et parandada lihtsamate tervisemurede lahendamise kättesaadavust.

"Retseptide pikendamise soove tuleb enim just õhtuti ning nädalavahetusel, kui perearsti tööpäev on juba lõppenud ja kabinetti on jäänud vaid pereõde, kes retsepte pikendada ega väljastada ei saa. Sellisel juhul ongi kiireim lahendus retsepti pikendada meie apteegis," selgitas Kelt.

Samuti vähendab võimalus apteegis oma retsepti pikendada perearstikeskuste ja EMO-de töökoormust.

Minudoc perearst Sergey Saadi sõnul saavad keskmise nimistuga perearstid päevas keskmiselt 30-50 telefonikõnet, millest lõviosa puudutab retseptide pikendamist, ning sageli pöördutakse retsepti pikendamiseks ka EMO-sse. "Pikendades teatud ravimite retsepte apteekide kaudu, jääb perearstidel ja EMO-s töötavatel arstidel rohkem aega kiireloomulisemate probleemidega tegelemiseks," sõnas Saadi.

Ravimiretseptide pikendamine toimub apteegis iseteenindusliku kioski vahendusel, kus klient saab ekraanile sisestada vajaliku info, mis liigub Minudoc veebiplatvormi kaudu süsteemis oleva perearstini, kes otsustab pärast patsiendi digilooga ning varasemalt välja kirjutatud retseptidega tutvumist, kas retsepti saab pikendada või ei. Vastuse saab patsient 15 minuti jooksul SMSi teel.

"Vajadusel täpsustame patsiendiga informatsiooni telefoni teel ning anname nõu nii ravimi annustamise kui ka selle ravimi määramise otstarbekuse osas," selgitas Saadi.

Retsepti saab antud teenuse vahendusel välja kirjutada ühekordselt, sõltuvalt patsiendi raviplaanist kuni kolmeks kuuks. Pikemaks perioodiks tohib retsepte välja kirjutada ainult patsiendi enda raviarst. Samuti ei saa pikendada psühhotroopse toimega ravimeid.

Pilootprojekt võeti esimesena kasutusele Tallinna vanalinnas aadressil Aia 7 asuvas Benu apteegis ning alates augustist on retsepti pikendamise teenus saadaval ekraanide vahendusel Tallinnas Sikupilli ja Narva maantee 7 apteekides. Lisaks on võimalik retsepti pikendada sisenedes Minudoc süsteemi Benu apteegi kodulehelt või minudoc.ee veebi kaudu.

Retsepte saab süsteemi kaudu tellida ja pikendada iga päev kuni õhtul kella kümneni, sealhulgas ka nädalavahetustel ja riigipühade ajal. Retsepti pikendamise teenustasu on viis eurot.

Minudoc.ee on meditsiinivaldkonna uuenduslik kaugteenus, mis võimaldab kliendil distantsilt saada kvalifitseeritud arstilt ja apteekrilt isikustatud nõu. Kokku on platvormil esindatud 12 eriala ja üle 40 nõustaja – alates apteekritest ja perearstidest ning lõpetades dermatoloogide, psühholoogide ning füsioterapeutidega. Minudoc on Eestis tegutsenud alates oktoobrist 2018 ning selle aja jooksul on platvormilt abi saanud üle tuhande kliendi.