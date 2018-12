Ära pista nina süüdatava ilutulestikupaki ega süütenööri juurde!

Ilutulestikku ei tohi kasutada ilma juhendit lugemata ning seda toestamata. Eriti ohtlik on lasta tulestikku tihedas rahvasummas.

Uue aasta lähenedes hakatakse varuma ka aastalõpu ilutulestiku materjali. Et uue aasta vastuvõtmine oleks lõbus ja meeldejääv, selleks on vaja ka laiale kasutajaskonnale mõeldud ilutulestike patareisid ehk pealtäha mahlapaki sarnaseid tooteid ohutult kasutada.

Ilutulestikke müüva Ruf Eesti AS juhatuse esimees Ivo Melder rääkis, mida peaks teadma igaüks, kel mõte uusaastaööl taevast valgemaks muuta. "Ilutulestik pole ohtlik, kui sellega õigesti ümber käia ja osta ilutulestikku õigest, see tähendab ametlikust müügikohast," ütles Melder. "Ruf tegeleb igal aastal teavitustööga ja teeb koostööd ka päästeametiga, aga kahjuks kuuleme me aeg-ajalt ikka, kuidas inimestele pakutakse tooteid, mille päritolu pole teada või millel puudub eestikeelne kasutusjuhend. See on aga äärmiselt ohtlik, sest kasutusjuhendit mõistmata ei saa inimene kindel olla, et ta toodet üldse õigesti käsitseb."

Just oskamatu ümberkäimine ka kõige lihtsama tulestiku patareiga võib Melderi sõnul väga õnnetult lõppeda. "Ei piisa ainult sellest, et müüja on ametlik ning kaup varustatud juhtnööridega, kuidas tulestikuga ümber käia," selgitas Melder. "Need juhtnöörid tuleb tingimata läbi lugeda ja nende järgi käituda. Siis pole karta, et midagi ootamatut juhtub."

Kui juhtnööre ei ole, on targem tulestik ostmata jätta ja valida selline, kus juhend oleks eesti keeles olemas. Juhendis on täpselt kirjas, kuidas on õige tegutseda. Lisaks pikemale materjalile soovitas Melder kõigil tulestikuga tegelejatel meeles pidada mõningad kuldreeglid, enne kui üldse tegutsema hakata.

Nii tuleb ilutulestiku pakendeid ehk patareisid hoida kuivas ja jahedas ruumis, kus nad on lastele kättesaamatud ning kus pole läheduses süttimisallikaid. Alati peab ilutulestiku toote enne kasutamist toestama. Kõige lihtsam on ilutulestiku patareid toestada kahe telliskiviga, asetades selle nende vahele. Kunagi ei tohi kummarduda ilutulestiku patarei kohale. Ilutulestiku süütenöör tuleb alati süüdata väljasirutatud käega, mitte minna ninapidi patarei ligi. Ja kui see on süttinud, tuleb selle juurest viivitamatult lahkuda ohutusse kaugusse. Jälgige, et ka teised teie seltskonnas oleksid ohutul kaugusel. Nii avaneb tulestikule ka parem vaatepilt. Koristage alati ilutulestiku patarei jäägid, kui olete lõpetanud!

Ja lõpuks pidage meeles, et ilutulestikku tohib kasutada ainult õues. Linnas aga peab eriti hoolikalt valima kohta, kus tulestik ei häiriks kaaskodanikke. Ilutulestiku tihedas rahvasummas inimeste vahelt laskmine võib tuua väga õnnetuid ja kriminaalseid tagajärgi.