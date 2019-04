Argentinas leiti 220 miljoni aasta vanused saurusefossiilid

"Seal on pea kümme erinevat isendit, see on luude kuhi, setteid peaaegu ei ole," ütles Argentina paleontoloog Ricardo Marinez. "See on väga muljetavaldav."

Argentina lääneosas leiti pea kümme 220 miljoni aasta vanust dinosaurusefossiili, vahendas BNS.

Martineze sõnul on fossiilid umbes 220 miljoni aasta vanused ja pärinevad seega perioodist, "mille kohta me teame väga vähe".

"See on kahtlemata oluline avastus, sest seal on vähemalt seitse või kaheksa dikünodonti, imetajate eelkäijat," lausus ta.

Ta ütles, et leiti ka ürgsisalike säilmeid, "kelle kohta me veel ei tea".

Säilmed leiti 2018. aasta septembris San Juani provintsis umbes 1100 kilomeetri kaugusel Buenos Airesest.

Leiukoha läbimõõt on üks kuni kaks meetrit ja see on umbes sama sügav, mistõttu teadlased spekuleerivad, et tegemist võis olla joogikohaga, kuhu saurused suure põua ajal kogunesid ja kurnatusse surid.