ARHITEKT: Linnas oleks mõistlik sõita 40 km/h

Hiljutine tallinlaste rahuloluküsitlus näitas, et 74% elanikest ei soovi kesklinnas ja 76% protsenti suurtel tänavatel senisest väiksema piirkiiruse sisseseadmist. Pealinn omakorda küsis asjatundjatelt ja tuntud inimestelt, mida arvavad nemad kiiruse piiramisest.

Ohtlik auto raiskab suure osa tänavaruumist



Arhitekt Toomas Paaver



Kesklinnas sõidukiiruse piiramine looks meeldivama ja rahulikuma ruumi nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele. Linnatänav on mõeldud liikumiseks kõigile. Tähtis on teadvustada, et sõidutee moodustab tänavast ainult ühe osa, kus lubatav suur sõidukiirus lõhub tänava pooleks. Auto on üks paljudest liikumisvahenditest, see raiskab palju ruumi ja on liigse kiiruse tõttu teistele ohtlik. Mitmel pool maailmas peetakse õigustatult tavalise linnatänava mõistlikuks piiranguks 40 km/h. Asumisisestel tänavatel on sobiv piirang 30 km/h ja rõhutatult jalakäijatele suunatud ruumis 20 km/h. Samas oleneb kõik tänavast, näiteks Laagna teel võiks kiirus olla ka 70 km/h, aga 50 km/h on üldiselt halb valik, sest see on ühest küljest aeglane ja teisest küljest liiga ohtlik.

Lasteaedade ja eakate asutuste juures tuleks liiklust rahustada



Linnavolikogu liige Annela Ojaste (SDE)



Kiirusepiirangud kesklinnas aitaksid kindlasti vähendada nii müra- kui ka tolmusaastet. Väiksem kiirus on aga eelkõige vajalik kergliiklejate ja jalakäijate turvalisuseks. Seetõttu tuleb lisaks kiirusepiirangutele kesklinnas mõelda ka liikluskorraldusele lasteaedade, koolide, eakate päevakeskuste ja tervisekeskuste ümbruses. Liikluse suunamise ja reguleerimise jaoks on olemas eri viise lisaks kiirust piiravatele märkidele, näiteks haljastuse oskuslik planeerimine. Kindlasti oskavad siin parimaid lahendusi leida spetsialistid. Igal juhul on vaja linna planeerimisel ning ümberkorraldamisel arvestada nõrgemal positsioonil olevate liiklejatega ning eesmärgiks tuleks seada võimalikult puhas keskkond.

Väiksem kiirus toob vaiksema ümbruse ja saastab vähem



Liikuvusekspert Mari Jüssi



Kesklinnas ja elamupiirkondades on kiiruse piiramine loomulik ja õige. See vähendab liiklusmüra ja väikeste liikluskõksude arvu ning keskkond saastub vähem. Juba kümme aastat tagasi tehti kesklinna kohta põhjalik uuring, mis jõudis järeldusele, et kesklinnas on nii tihe elu- ja töökeskkond ja jalakäijate liiklus, et lubatud kiirus võiks seal olla 30 km/h. Sellel piirangul oleks väga tugev teaduse ja teiste linnade kogemuse põhi. Euroopa Liidu tipptasemel liiklusohutuse strateegiad räägivad samuti, et 30 km/h kiirusepiirangu poole püüdlemine on õige. See ei tähenda aga ainult liiklusmärkide vahetamist, vaid ka tänavad tuleb kujundada selliseks, et autojuhid tajuksid kehtestatud piirkiirust loomulikuna.

Kiiruse piiramine ajab osa inimesi raevu



Muusik Jaagup Kreem



Kiiruse liigne piiramine tekitab rohkem liiklusraevu, sest üks osa inimestest lihtsalt ei sõida aeglasemalt. Linnas võib näha, et sõidetakse palju kiiremini lubatust. Aeglaselt sõitmine ja ummikutes venimine saastab ka rohkem loodust. Kui kõik ületavad kehtestatud liikluspiiranguid, siis need piirangud on lihtsalt valesti pandud. Näiteks Pirita teel oli varem lubatud 70 km/h ja see oli täpselt õige kiirus. Kui lubatud sõidukiirust veelgi vähendada, saab riik trahvidest kindlasti rohkem raha, kuid mitte keegi ei hakka niikuinii aeglasemalt sõitma.