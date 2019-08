Arhitektuurimuuseumi ette kerkib moodne paviljon

Eesti Arhitektuurimuuseumi ees algas V Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2019 installatsioonikonkursi võidutöö "Steampunk" ehitus, mille tulemusel kerkib septembri alguseks muuseumi ette ligi nelja meetri kõrgune liitreaalsus-keskkonnas ehitatud puidust paviljon.

Konkursi "Kodud ja kojad" võidutöö autorid Gwyllim Jahn ja Cameron Newnham Austraaliast ning Soomeen Hahm Design ja Igor Pantic Suurbritanniast kasutavad põnevat aurutatud puidu painutamise tehnikat ning innovaatilist ehitusmeetodit, mille käigus kuvatakse projekt spetsiaalsete prillide abil ehitaja silme etten.

"See on kõige suurem ja kõige ambitsioonikam projekt maailmas, mis liitreaalus keskkonnas seni ehitatud on," ütles üks võidutöö autoritest Gwyllim Jahn. "Ehitus on ka meie enda jaoks uudne ja põnev, see tähendab pidevat protsessi käigus õppimist. Meil tuleb kohaneda naturaalse materjaliga, mis ei reageeri kunagi päris nii, nagu me tahaks."

Võidutöö autorite hulka kuuluvad Gwyllim Jahn ja Cameron Newnham Fologramist uurivad seda, kuidas segureaalsus-keskkondades ehitamine annab disaineritele ja ehitajatele uusi võimalusi. Fologrami loodud tööriistade abil saavad muidu traditsiooniliste töövõtetega tegutsevad ehitajad luua struktuure, mis varieeruvad oluliselt detailide, vormi või tekstuuri osas, muutes enamasti liiga kallid disainilahendused lihtsaks, odavaks ja riskivabamaks. Keerulist disaini on tänu sellele võimalik luua ehitusplatsidel kiiresti ja ilma kalli oskusteabe või disainidokumentatsioonita.

Lisaks sellele, et installatsiooni ehitamise meetod on unikaalne, on seda ka Steampunki disainikeel. "Ehitame Tallinnas valmis midagi, mida seni on nähtud vaid digitaalselt," ütles Jahn.

Installatsioon valmib saarepuidust, mis on kõige paremini painduv puit. Sellele annavad tugevuse ja heitlikule ilmastikule vastupidavuse Eesti tootja Thermory termotöödeldud puidust detailid. Thermory AS on maailma suurim kemikaalivaba termopuidu tootja ja saunamaterjalide väärindaja, mis ekspordib üle 90% oma toodangust enam kui 50 riiki üle maailma.

"Termopuit on ehe puit, mille omadusi on temperatuuri ja veeauru mõjul märgatavalt parendatud, kasutamata seejuures ühtegi kemikaali. Tulemuseks on keskkonnasõbralik ja silmale kaunis puitmaterjal, mis on tavapuidust vastupidavam ning mõõtmetelt stabiilsem," ütles Thermory turundundusdirektor Andres Kangur.

Installatsioon avatakse TAB-i avapäeval 11. septembril ning jääb Arhitektuurimuuseumi ette rohealale kuni järgmise Tallinna Arhitektuuribiennaalini aastal 2021.

Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB) on rahvusvaheline arhitektuurifestival, mis käsitleb aktuaalseid teemasid arhitektuuris ning heidab pilgu valdkonna tulevikku. TAB-i programm on mõeldud nii valdkonna tippudele kui noortele professionaalidele ja arhitektuurihuvilistele. TAB soodustab Eesti ja välismaa arhitektide vahel sünergia ja kontaktvõrgustike loomist ning koosneb viiest peasündmusest: sümpoosionist, kuraatorinäitusestja visioonivõistlusest, mida kureerib peakuraator ning installatsiooniprogrammistja rahvusvahelisest arhitektuurikoolide näitusest.

Lisaks kuulub TAB-i ametlikku programmi ka mitmekesine satelliitprogramm, mis hõlmab endas näituseid, loenguid, installatsioone, ja teisi erinevaid sündmuseid, mis toimuvad TAB-i raames, Tallinnas. TAB-i korraldab Eesti Arhitektuurikeskus.

Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2019 teemaks on "Ilu loeb. Nagu tõeline armastus" ja kuraatoriks Londonis tegutsev arhitekt doktor Yael Reisner. TAB 2019 peakuraator Yael Reisneri teemavalik väljendab olulist kultuurilist muutust – ilu käsitlemist on arhitektuuris viimased 80 aastat pigem välditud. Tallinna Arhitektuuribiennaali raames keskendutakse ilu teemale eluruumi näitel, pakkumaks alternatiive inimesest üha võõrandunumatele ja ökoloogiliselt sobimatutele ruumilahendustele. Eesti poolelt on kuraatori assistendi rollis noor Eesti arhitekt Liina Soosaar, kes on hiljuti lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala. Teine kuraatori assistent on arhitekt Barnaby Gunning Londonist.