Äriideede konkursi Ajujaht võitis FoodDocs

Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht võitis digitaalse toiduohutuse platvorm FoodDocs, kellele väljastati 30 000 euro suurune peaauhind.

Teise koha ja 15 000 eurot sai uuendusliku süütegeeli tootja Biofire. Kolmanda koha ja 5000 eurot pälvis liikuvat autopesu teenust pakkuv UpSteam, vahendas BNS.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul tõestas tänavune hooaeg, et Ajujahil on Eesti ettevõtlussektoris täita tähtis roll. "Sügisel konkursile esitatud äriideedest kasvasid hooaja lõpuks välja mitmed toimivad ettevõtted, kellel on ka suur potentsiaal rahvusvahelisi turge vallutada," võttis Ivask hooaja kokku.

Ajujahi žüriiliige ja SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik ütles, et FoodDocsi viis võidule eelkõige nende kasvule orienteeritud mõtteviis. "Ajujaht pani loetud kuude jooksul tiimi küsimuste ette, mis aitasid neil välja selgitada ettevõtte selge sihi ja eesmärgi, mille nimel edasi pingutada. Nad ei ole kartnud teha otsuseid - need tõid selgeid tulemusi juba finaaliks."

Elisa Eesti juht Sami Seppänen ütles, et valiku tegemine ei olnud lihtne ja leiab, et kõik võivad võitjatena koju minna. "Areng, mille finalistid Ajujahi jooksul läbi teinud, on väga suur. Konkurss on kõiki aidanud heas mõttes ületama esimest ettevõtlusega alustamise kadalippu."

FoodDocsi platvorm aitab toiduga tegelevatel ettevõtetel tagada, et toiduohutuse dokumendid vastaksid nõuetele ja oleksid paberivabad. FoodDocsi digitaalne enesekontrolli plaan hakkab andmete esmakordsel sisestamisel ettevõtete jaoks ise tööle ja annab tähelepanu vajavatest kohustustest iseseisvalt ettevõttele märku. FoodDocsi enesekontrolliplaan lihtsustab toidukäitlejate seadusest tulenevat aruandlussüsteemi.

Parimaks sotsiaalseks ettevõtteks valisid SEB ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik rakenduse Triumf Health, mis aitab psühholoogilise toe läbi lastel krooniliste haigustega võidelda. Konkursi edukaimaks naisjuhiga tiimiks valiti FoodDocs ning parimaks maaelu edendavaks äriideeks mereadrust biolagunev peenrakate Meremults.

Ajujahi žüriisse kuulusid EAS-i nõukogu esimees Erki Mölder, SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik, Elisa Eesti juht Sami Seppänen, Baltcap Growth Fundi juht Heidi Kakko ja Fontese juhtivpartner Külli Lilleorg.

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks neile toetavad Ajujahti Elering, Levira, Tehnopol, advokaadibüroo Triniti, Ülemiste City, Harku vald, Hiiu vald, Pärnu linn, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võrumaa omavalitsuste liit. Ajujahi elluviimist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.