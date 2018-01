Eestis on juba kümme aastat ilus traditsioon, mille kohaselt riik kingib igale vastsündinud Eesti lapsele raamatu. 2018. aastal, mil Eesti Vabariik tähistab 100. sünnipäeva, kingitakse Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel ja Kultuuriministeeriumi toel valminud raamat "Pisike puu" ka igale juubeliaastal välisriigis sündinud ja rahvastikuregistrisse kantud Eesti kodaniku lapsele.

Uute omanikeni jõuavad raamatud Eestis kohalike omavalitsuste korraldavatel pidulikel sündmustel, kus tervitatakse uusi ilmakodanikke ja õnnitletakse vastseid lapsevanemaid. Need, kel pidulikul sündmusel osaleda ei õnnestu, saavad raamatu kätte kohalikust raamatukogust.

Kinkeraamatu koostaja ja väljaandja Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone tõdes, et vaevalt leidub mudilast, kellele ei meeldiks raamatuid vaadata või jutte ja luuletusi kuulata. "Raamat "Pisike puu" sobib hästi esimeseks sammuks raamatumaailma ja avab ukse lugemishuvile. Mul on hea meel, et see kimp jutte ja luuletusi rõõmustab sel aastal ka välismaal sündivaid Eesti lapsi ning aitab neil nii läbi meie kauni keele hoida sidet Eestiga," rääkis Soone.

Raamatu saab iga juubeliaastal välisriigis sündinud laps, kelle vanem pöördub lapse sünni rahvastikuregistrisse kandmiseks või dokumendi taotlemiseks Eesti välisesinduse poole. "Igal aastal sünnib välisriikides mitusada Eesti last. Raamat "Pisike puu“, mida loetakse nii Eestis kui väljaspool Eestit aitab kindlasti kaasa eesti keele, meele ja ühtsustunde hoidmisele terves maailmas,“ lausus Kersti Eesmaa, Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor.

Raamatu "Pisike puu“ nimi tuleneb Ott Arderi samanimelisest luuletusest, mis on ühtlasi raamatu nimiluuletus. Raamatukaante vahele on nopitud luuletusi ning jutte tuntud ja armastatud eesti lastekirjanikelt. Selles on nii vanu, mitmele põlvele armsaks saanud, kui ka päris uusi lugusid, sekka muinasjutte ja liisusalme, mille seovad tervikuks kunstnik Catherine Zaripi illustratsioonid.

Beebidele mõeldud kinkeraamatu traditsiooni algatas 2007. aastal Eesti Lastekirjanduse Keskus raamatuga "Minu esimene raamat“. Aastatel 2008 – 2014 kandis beebiraamat pealkirja "Las laps loeb“, koostaja Heiki Vilep ja väljaandjaks SA Kultuurileht. Alates 2015. aastast on kinkeraamatu koostaja ja väljaandja taas Eesti Lastekirjanduse Keskus. Projekti rahastab Kultuuriministeerium.