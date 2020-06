Ärme õpetame oma lastele, et jaanitrall on üks suur joomahullus!

"Liiga paljud inimesed seostavad lõbusat ajaveetmist, vaba aega ja pidutsemist ikka ja ainult alkoholiga. Vastulauseks sellele levib omamoodi "sober curious" mentaliteet, mis viitab inimestele, kes on enda jaoks taas avastanud, et iga emotsioon ja läbielatu on kainest peast ehedam ja väärtuslikum," ütles karskusseltsi juht Lauri Beekmann.

Jaaniõhtu on jälle tulemas ja paljude jaoks on see suve üks oodatuim sündmus. Paraku aga tumestab nii mõnelgi peol lõkkeromantikat ja sõprade koosolemist liigne alkohol.

Kuuleme ikka ja jälle, et keegi on jaaniõhtul purjus peaga avarii teinud või ujuma läinud ning uppunud. Kui viimasel ajal on alkoholi liigpruukimine hakanud võrreldes üheksakümnendate aastatega taltuma, siis koroonapiirangute järgne jaanipäev võib paljudel pidurid pealt tõmmata. Et seda ei juhtuks, mõtelgem kasvõi lastele, kes sel kaunil ja imepärasele õhtul koos meiega lõkke ääres on. Ärme õpetame lastele, et jaanitrall on üks suur joomahullus.

Taasavastatud kainus

Karskusseltsi juhi Lauri Beekmanni väitel on kogu maailmas praegu levimas uus liikumine, mis väärtustab kainelt elatud hetki ja neid kogemusi, mida ainult selge peaga võib nautida. Seega on ka vähese alkoholiga või lausa kaine jaaniõhtu paljudele inimestele ka Eestis täiesti arvestatav võimalus.

"Liiga paljud inimesed seostavad lõbusat ajaveetmist, vaba aega ja pidutsemist ikka ja ainult alkoholiga. Aga vastulauseks sellel levib omamoodi "sober curious" mentaliteet, mis viitab inimestele, kes on enda jaoks taas avastanud, et iga emotsioon ja läbielatu on kainest peast ehedam ja väärtuslikum," ütles Beekmann. "Inimene peab oma tegude eest vastutama ja nagu kõigile on teada, alkoholijoobes teevad inimesed rohkelt mõtlematuid tegusid."

Beekmanni väitel on nad arutanud koos Soome mõttekaaslastega, mida teha, et inimesed jaaniõhtul käituksid normaalselt.

"Oleme koos oma Soome kolleegidega kutsunud koolilõpetajaid ja teisi noori minema suvele vastu kaine peaga. Et lõpupeod, jaanipäev ja muud suvised ettevõtmised ei kujuneks millekski, mida hiljem kahetseda. See tähendab vastutust ka kõigile lapsevanematele ja teistele, kes noortega kokku puutuvad. Igal jaanipäevapeol on alati noori ja lapsi. Oma käitumisega õpetame me järgmist generatsiooni tulevate aastate ja aastakümnete jaanipidusid pidama." See ongi kõigi täiskasvanute vastutus, et jaanipäevad ei lõpeks ei tänavu ega tulevikus suurte sekeldustega, millesse on kaasatud ka politsei, leidis Beekmann.

Ikka kiputakse purjus peaga rooli ja ujuma

Tänavune jaanipäev saab olema teistest pisut erinev, kuna suuremaid avalikke jaanitulesid ei toimu. Turvalisim on jaanipäeva tähistada oma pere või lähemate sõprade ringis vabas õhus.

"Küll tuleb ka väiksemas seltskonnas kogunedes jätkuva viirusohu tõttu hoida distantsi ja hügieeni, et terve püsida," pani pidulistele südamele PPA vanemkomissar Tago Trei. "Eriolukorras pidasid eestlased üldistest ohutusreeglitest hästi kinni ning see aitas viiruse vastu võitlemisel. Politsei loodab ka jaanipühade ajal inimeste jätkuvale vastutustundlikule käitumisele nii, et keegi oma tervist ega elu peohoos ohtu sea."

Vaatamata kaine grupijuhi liikumisele, mis kahtlemata on hoidnud ära väga palju õnnetusi, kuuleme politseiteadetes ikka, et jaanipäeva paiku on päris palju purjuspäi rooli tagant kätte saadud autojuhte.

"Peaasjalikult annavad politseile jaanipühade ajal tavapärasest enam tööd purjus autojuhid," ütles Trei. Kui tavaliselt tabab politsei ühes päevas 10-30 alkoholi tarvitanud juhti, siis jaanipidustuste ajal on see näitaja keskmiselt kuus korda suurem.

"Kui jaaniööl on vaja autoga ühest punktist teise liikuda, leppige eelnevalt seltskonnas kokku kaine juht, kes sõpru turvaliselt sõidutaks," soovitas ta. "Nähes, et purjus inimene läheb autorooli, säästke tema ja teiste tervist püüdes teda takistada või kutsudes abi telefonil 112."

Alkohol muudab inimesed riiakaks

Lisaks purjus juhtidele muutuvad mõned inimesed rohkelt alkoholi pruukides liiga riiakaks. "Jaanipühade ajal on alkoholi liigtarbimise tõttu tavalisest rohkem kaklusi nii peopaikades kui koduseinte vahel," täheldas Trei.

Nii see muidugi olla ei tohiks, et pere kindluses ja iga inimese turvalisimas kohas kedagi ähvardaks oht, aga kui siiski oma pereliikmete vägivaldusus peaks ähvardama, tuleks helistada 112 ning abi kutsuda.

"Palume ka naabritel olla tähelepanelik kõrval korterist kostuva suhtes. Kui on kuulda nuttu ja karjumist, võib tegu olla lähisuhtevägivallaga," ütles Trei. Naabrite juures toimuvats vägivallkast peaks samuti hädaabi numbril märku andma.

"Et inimesi abistada ja liiklust rahustada, on politsei pühade ajal väljas täiendavate jõududega," lubas Trei. Ennekõike soovitakse tema sõnul aga ohuolukordi eos ennetada, mis nõuab muidugi ka meie kõigi valmidust vajadusel kiirelt sekkuda ja aidata. Trei lubas, et politsei teeb omalt poolt kõik, et inimesed saaksid pere ringis jaaniõhtust rõõmu tunda. Kõige parem muidugi, kui politseid, päästjaid või kiirabi poleks üldse vaja kaasata.

Igaüks saab kaasa aidata ka, et purjus sõber ei läheks jaaniõhtul ujuma. Uppumissurmade hulk on tänavu niigi murettekitavalt suur. Sel aastal on Päästeamti andmetel uppunud juba 27 inimest, mullu samal ajal oli uppunuid 16. Ligi pooled tänavu uppunutest on olnud alkoholijoobes.

"Sageli on uppumissurmade põhjus oma võimete ülehindamine ja tihti ei oska inimesed märgata väiksemate veekogude ohtlikkust. Eriti hakkab see silma kevaditi, mil veekogude kaldad on pehmed ja libedad ning õnnetuseks piisab hooletusest või kergest libastumisest. Enam kui pooltel uppumisjuhtudel mängib oma osa paraku ka alkohol," ütles Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Registreerige oma lõke

Jaaniajal süttivad üle Eestimaa lugematud lõkketuled. See aga annab pahatihti põhjust ka sekkuda Päästeameti tuletõrjujatel. Jaanilõkke tegemisega seotud hooletusvead kipuvad kahjuks kogu aeg korduma, sest inimesed on visad nii teiste kui omaenda vigadest õppima.

Esimene viga algab valearvestusega lõkke tegemisel - ei arvestata tuule suunda, tehakse liiga suur lõke või on lõkke asukoht hoonetele ja puudele liiga lähedal. Tuleb jälgida ka, et ei põletataks ebasobivat materjali, nagu ehituspraht, vanad värviämbrid, autorehvid või vanad kodusmasinad. Sageli tehakse ka see viga, et piduhoos tormatakse üheskoos kusagile mujale ja jäetakse lõke järelevalveta. Kui kõik lahkuvad, siis peab olema veendunud, et tuli on täiesti kustunud ega sutti enam uuesti mõnest hõõguvast söetükist või suitsevast poolpõlenud notist.

"Väga sooja talve tõttu algas maastikutulekahjude hooaeg sel aastal varakult. Ka lõketest tingitud väljakutsete arv on tänavu olnud suurem kui eelmistel aastatel samal ajal. Seetõttu palub Päästeamet olla väga hoolikas jaanilõkkele asukoha valimisel ning kanda hoolt, et lõke ei jääks järelevalveta ja saaks peo lõppedes kindlalt kustutatud," ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Kadi Laanemäe.

Selleks, et jaanilõke oleks ohutu, kutsub Päästeamet üles leidma igale jaanitulele lõkkevalvurit. Jaanipäev peaks meelde jääma toreda päevana, aga selleks tuleb silmas pidada kõiki tuleohutusnõudeid ning selle eest saab hoolitseda lõkkevalvur. Oma ohutu jaanituli tuleb registreerida internetis aadressil jaanituli.geoape.com. Kõikide registreerunud lõkkevalvurite vahel läheb loosi peaauhinnana kvaliteetne söegrill ja lisaauhindadena kolm tulekustutit.

"Jaanilõkke valvuri ülesanne on kanda hoolt selle eest, et lõke oleks tehtud ohutult ja tule tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid. Lõkkevalvur hoiab silma peal ka sellel, et jaanipäevalised järgiksid ohutuse nõudeid. Ja kui pidu lõppeb, kustutab valvur ka lõkke," selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Tammiksaar.

"Kuna tänavu teevad inimesed jaanilõkkeid ilmselt tavapärasest rohkem ka koduaias, suvilas ja maakodude juures, tasub olla eriti hoolas ja tähelepanelik, et tuli ei väljuks kontrolli alt. Kindlasti peab arvestama tuule suuna ja tugevusega ning tuleb hoolitseda selle eest, et lõkkeaseme ümbruses ei oleks süttivat materjali," toonitas Tammiksaar.