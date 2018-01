Arvo Sarapuu võitleb vähiga ja üritab hoiduda stressist

Tallinna prügiveokaasuses kriminaalkuriteos kahtlustuse saanud pealinna endine abilinnapea Arvo Sarapuu võitleb vähiga ja kinnitab, et raviarst on välistanud tema stressirohketesse olukordadesse asetamise.

Sarapuu sõnul saadi tema raskele haigusele jälile töötervishoiu kontrolli käigus. "Mis kõige hullem: mul tekkis stressi tagajärjel neuroendokriinne vorm, mis tähendabki seda, et minu meeleolu peab olema kogu aeg hea. Ma ei tohi vihastada, närveerida ega olla stressiolukorras," rääkis Sarapuu usutluses Järva Teatajale.

"Jah, mul on kohustus olla positiivne, rahulik ja hoiduda stressist," lisas endine abilinnapea.

Küsimusele, kuidas kulgeb tema vastu alustatud kriminaalmenetlus, vastas Sarapuu, et seaduses on ette nähtud vastavad toimingud ja neid tehakse. "Minul kellelegi mingeid etteheiteid pole, kuigi peab tõdema, et kevadine meediakampaania minu tegevuse vastu Tallinna prügiveoturu korrastamisel oli massiivne ja hästi kontrollitud. "Parematel" päevadel oli lausa kolm artiklit minust. Ma ei saanud ka kuidagi vastu hakata, sest ega minu käest kommentaari küsitud ja tegelikult polnud mul selleks ajaks enam ka jõudu vastu hakata," rääkis Sarapuu.

"Mitme inimese arvates näis, nagu oleks minu vastu suunatud kampaania eesmärk olnud minu kõrvaletõrjumisega saada enda kätte prügiveoteenuse turg, tõsta seejärel hindu ja suurendada kasumit. Täpselt nii ongi läinud. Prügiveohinnad on juba mitmes Eesti omavalitsuses tõusnud mitu korda ja kerkivad ka siinsamas meie kodukohas Järvamaal," rääkis Sarapuu.

Tema sõnul on lähiajal peamine eesmärk ikka tervis ja veelkord tervis. "See on mulle ja minu perele kõige olulisem. Samas pean hoiduma ka teisest äärmusest, kus ma ainult tervisele mõtleksin. Korda ja päriselt terveks ei saa enam vist kunagi, aga haigust kontrolli all hoida on küll võimalik. Minu tervisest sõltub, kas saan anda edasi oma teadmisi ja elukogemusi oma lastele, olla neile abiks, kui nad mind vajavad," ütles Sarapuu.

Ta tõdes, et tema elu on olnud nagu Ameerika mäed. "Aga ma pole kunagi heitunud, sest meie pere on tugev. Tahtejõud pole mind maha jätnud ka praegu ning selle, mis minust sõltub, ma teen ära. Seda olen ka oma lastele õpetanud," lisas Sarpuu.