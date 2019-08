Audit: haiglad pole hädaolukordade lahendamiseks valmis

Riigiasutused pole hädaolukordade lahendamiseks valmis, hoiatab riigikontroll ülikriitilises auditis, mis seab kahtluse alla ka selle, kas ja mil määral suudavad haiglad kriitilisel hetkel abi pakkuda.

Kui avalikkusele avaldas riigikontroll auditi tulemustest aasta tagasi vaid kokkuvõtte ja dokumendi sisulisele osale seati 2023. aastani juurdepääsupiirang, siis ajalehe Postimees käsutuses on dokumendi täistekst. Muu hulgas selgub sellest, et kui Eestit peaks tabama ulatuslik elektrikatkestus, milleks piisab ka tavalisest sügistormist, puudub paljudel haiglatel võimekus iseseisvalt hakkama saada.

"Pikemateks katkestusteks üldjuhul valmis ei olda, kuna see vajaks investeeringuid, ent selleks riigieelarvest tervishoiuteenuse korraldamise seaduse alusel eraldi raha ette nähtud ei ole. Samuti ei arvestata nende kuludega Eesti Haigekassa finantsmudelis," kirjutatakse auditis.

Elektrikatkestus toob halvema arstiabiteenuse

Auditist selgub, et autonoomse elektritoitega on varustatud üksnes üksikute haiglate korpused või osakonnad ja sedagi vaid kuni 12 tunniks. Kui palju selliseid haiglaid on, auditis ei täpsustata. Igal juhul on see valgusaastate kaugusel sellest, mida nõutakse sotsiaalministeeriumi määruses, mille järgi peaksid suuremad haiglad olema suutelised teenust osutama vähemalt 72, väiksemad 16 tundi. Isegi kui haiglal on varugeneraator, ei vasta võimsus tegelikult vajadusele. See tähendab, et töös saab hoida vaid kõige kriitilisemad masinad ja tööliinid – erakorraliselt võetakse patsiente ikka vastu, kirurgid opereerivad edasi ja inimeste elushoidmiseks vajalikud masinad vooluta ei jää.

"Aga selge on see, et haigla tavapärane võimekus selles olukorras kukub oluliselt," tunnistab terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai Postimehele.

Sama tõdes riigikontroll oma auditis: "Ulatusliku elektrikatkestuse korral on juba päev hiljem arstiabiteenuse tase oluliselt kehvem ning piirama tuleb hakata patsientide vastuvõttu." Sellisteks puhkudeks on Elektrilevil taskus prioriteetsete objektide nimekiri. Sinna kuuluvad ka haiglad, kus taastatakse elektririkke korral ühendus esimesena.

"Seejuures on kõigil elutähtsa teenuse tagajatel ka endal oluline riske hinnata, kui reaalses kriisiolukorras võib elektrivarustus pikemaks ajaks katkeda," ütleb Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnissaar. "Tõenäosus, et elutähtis teenus jääb pikaks ajaks vooluta, on väike, aga kui kaalul on inimeste elu, tuleb valmistuda ka väikse tõenäosusega juhtumiteks."

Probleemi peab lahendama 2020. aastaks

Teema eest vastutav terviseamet on välja rehkendanud, palju vajaksid haiglad raha, et suuta abivajajatele keerulistes tingimustes vältimatut abi pakkuda. 21 miljoni euro suuruse hinnalipikuga ettepaneku esitas terviseamet ka valitsusele, kes selleks esmases riigieelarvestrateegias raha ei leidnud.

"Arvestades riigieelarve seisu, oli tegelikult üldse küsitav, kas taotlust esitada," nendib Kadai. "Aga me esitame [taotluse uuesti] ja jääme esitama, sest vajadus ju ei muutu. Me ei saa leppida sellega, et kui väiksel haiglal pole voolu, siis pole ka teenust."

Sama leidis aasta tagasi riigikontroll. Veel enam: need, kes peaksid vastutama, pole auditi autorite arvates seda sugugi teinud. "See, et elutähtsa teenuse pakkujad ei suuda iseseisvalt oma toimepidevust tagada, on olnud teada nii sotsiaalministeeriumile, terviseametile, siseministeeriumile kui ka teis tele elutähtsa teenuse korraldajatele. Vabariigi Valitsus on otsustanud, et sotsiaalministeerium peab probleemi lahendama 2020. aastaks, kuid puudub selgus, kuidas seda rahastada või kulusid jaotada."

Riigikontroll hindas auditis ka asutuste õppuste korraldust aastatel 2013–2017. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) õppuste puhul vaatas auditi koostajatele vastu paras segadus. "Politsei- ja piirivalveamet ei pea õppusi korraldades alati kinni oma asjakohasest korrast, mistõttu on neil keeruline teha õppuste põhjal järeldusi ja planeerida puuduste lahendamist," hindas riigikontroll. Näiteks ei vastanud õppuste kokkuvõtted enamasti nende korraldamise juhendile.

Mõnda küsitud õppust ei saanud riigikontroll üldse hinnata, sest PPA ei leidnud vajalikke dokumente üles. Ka ei pidanud PPA arvestust õppustele kuluva raha ega osalejate üle. Samuti puudus kindlus, et töötajad, kel seda vaja oleks, on õppustel osalenud. "Jah, õppustel olid korduvad vead ja süsteemselt ei tegeletud nendega nii palju, kui oleks pidanud," tunnistab PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marko Ild. "Tänaseks oleme astunud suure sammu edasi ja hakanud seda süsteemi muutma. Võtame õppuste olulisemad järeldused kokku ja otsustame, milliste puuduste kõrvaldamisega tegeleme."