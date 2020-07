Augustis algab Põhja-Tallinna tervisekeskuse ehitus

"Põhja-Tallinna tervisekeskuses hakkavad lisaks perearstidele tööle hambaarstid, endokrinoloog, lastearst, nina-kõrva-kurguarst, sisehaiguste arst, kirurg, uroloog, nahaarst, taastusarst, psühhiaater, samuti õed, ämmaemandad, füsioterapeut, massöör ja psühholoog," ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks

Augustis alustatakse Lääne-Tallinna Keskhaiglale kuuluva uue tervisekeskuse ehitusega, mis kerkib endise Kopli polikliiniku asemele, aadressile Sõle 63, Tallinn.

Riigihanke menetluse tulemusena hakkab Põhja-Tallinna tervisekeskust ehitama ettevõte Mapri Ehitus koos Vanalinna Ehitusega.

Järvelaid sõnas, et tervisekeskus on Põhja-Tallinna jaoks märgiline objekt ja seda näitab ka linnaosa elanike suur huvi projekti edasiliikumise vastu. "Mul on väga hea meel, et üsna pea saavad ehitustööd ka alguse. Soovin ehitajatele edu, et uus ja mugav tervisekeskus valmiks õigeaegselt," ütles linnaosa vanem.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks ütles, et keskuse ehitustööde lõppemise tähtajaks on seatud november 2021. "Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et tervisekeskuse sisseseadmine võtab oma aja. Tõenäoliselt saab uus tervisekeskus patsientidele oma uksed avada 2021. aasta lõpul või 2022. aasta algul," täpsustas Moks, lisades, et seni töötavad Kopli polikliinikus vastuvõtte teinud spetsialistid Lääne-Tallinna Keskhaigla teistes hoonetes.

Põhja-Tallinna tervisekeskusesse luuakse vastuvõturuumid 8 perearstikeskusele (milles on nimistuga perearste kokku 12) ning mitmetele Lääne-Tallinna Keskhaigla eriarstidele ja erialaspetsialistidele. Praeguste plaanide kohaselt hakkavad lisaks perearstidele tervisekeskuses tööle hambaarstid, endokrinoloog, lastearst, nina-kõrva-kurguarst, sisehaiguste arst, kirurg, uroloog, nahaarst, taastusarst, psühhiaater, samuti õed, ämmaemandad, füsioterapeut, massöör ja psühholoog.

Tervisekeskusesse on planeeritud ka röntgen- ja ultraheliuuringute tegemise ja laboriuuringuteks vajalike proovide andmise võimalus.

Põhja-Tallinna tervisekeskuse rajamine rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja samuti Lääne-Tallinna Keskhaigla omavahenditest. Ehitus läheb maksma ca 5,7 miljonit eurot.

Lisainfot vaata siit.