27.–30. augustil toimuva uue muusika ja linnakultuuri festivali Tallinn Music Week (TMW) esinejate nimistusse lisandus Taani rockbänd Iceage. Esmakordselt Eestisse saabuv bänd astub üles laupäeval, 30. augustil Noblessneri valukoja Nobeli saalis Peterburi loovkeskuse Sevkabel Port ja festivali Stereoleto kureeritud kontserdiõhtul. Samalt õhtult reisipiirangute tõttu välja jääv USA grupp A Place To Bury Strangers on kinnitanud oma esinemise tulevase aastal TMW festivalil.



Alates 2008. aastast laulja Elias Bender Rønnenfelti eestvedamisel Kopenhaagenis tegutsenud Iceage'i jaoks ei näi punkrock olevat lihtsalt kitarririfid ja nahktagid, vaid lausa elu ja surma küsimus. Nende looming on hämar ja ülev, täis viiteid Rootsi hardcore’ist surematute punkhingede pärandini ning avangardjazzist Baudelaire’i dekadentliku poeesiani. Vampiirlik glamuur, kirglikud väljaütlemised ja maailma viimase rokenrolli tsirkuse mõõtu etteasted on toonud neile lepingu USA plaadimärgiga Matador, koostöö popstaari Sky Ferreiraga ning jäägitu poolehoiu pungi esiisadelt. Iggy Pop on öelnud, et Iceage on „ainus tänapäeva punkbänd, mis kõlab tõeliselt ohtlikult“ ning Richard Hell on kirjutanud neist ülistava essee, mille sõnul on taanlaste muusika parim võimalik ravi teismeea ängile.



Iceage’i kõrge kriitikaskooriga diskograafias on neli täispikka albumit, neist viimane, „Beyondless“ nägi ilmavalgust 2018. aastal. Tänavu kevadel on bänd ilmutanud ajastutundliku singli „Lockdown Blues“.



Pandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu on oma esinemise Nobeli saali kontserdiõhtul tühistanud USA bänd A Place to Bury Strangers, kes on aga kinnitanud oma ülesastumise tulevase aasta TMW-il. Sama õhtu kavast jäävad piirangutest tingituna välja ka Shortparis ja Discourse Synthetique Venemaalt ning Luna Ukrainast. Uute esinejatena on programmi lisaks Iceage’ile lisandunud Briti tumepopi duo The KVB ja HUNT Eestist ning üles astuvad ka juba märtsiks kinnitatud Joensuu 1685 Soomest, Chinchilla Inglismaalt ning Modulshtein ja Polosywa Eestist.



Seoses Eesti piiri taasavamisele Euroopa Liidu ja Schengeni riikidest ning Ühendkunigriigist saabuvatele haigustunnusteta reisijatele esinevad TMWil enamik varem välja kuulutatud artiste vastavatest riikidest. Kehtivate reisipiirangute tõttu ei saa festivalil esineda varem välja kuulutatud artistid Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Iisraelist, USAst, Kanadast ja Rootsist. Kogu programm on vastavalt ümber kohandatud ning enamik reisipiiranguga riikidest pärit või muudel põhjustel TMW esinemise tühistama pidanud artiste on asendatud uute esinejatega Eestist ning Euroopa Liidu ja Schengeni piirkonna riikidest.



TMW 2020 festivalil ei saa reisipiirangute tõttu esineda järgmised artistid:



USA: A Place To Bury Strangers, kes on aga kinnitanud esinemise tuleva aasta festivalil

Kanada: Barry Paquin Roberge, Jayden Oath, Miesha & The Spanks, Wallgrin, Slow Down Molasses

Venemaa: Atariame, Discours Synthetique, Kalivas, Kenako, Kristina Petukhina, Nezabudki, Ninel, Mitya, Ploho, Poexxxali, Shortparis, The Vicious Seeds, Tonoptik, USSSY

Ukraina: Balaklava Blues, Gentle Ropes, Kyiv Ethno Trio, Luna, Yuko

Valgevene: Bakey

Rootsi: Cat Princess, Kali Malone, Sara Parkman, Shida Shahabi

Iisrael: Trace Kotik



Tänavusele festivalile ei saabu ka Clemix, Run Sofa ja Wiegedood Belgiast, Ahva ja Blind Channel Soomest, Sigrun Islandilt, Kai Schumacher Saksamaalt, Svin Taanist ja Dmitry Distant Lätist.



Programmi on lisatud järgmised uued artistid: Iceage Taanist, The KVB ja Strange Idols Inglismaalt, Sylk Iirimaalt, Sturle Dagsland Norrast, Thot Belgiast, Tribes Of The City, Tesa ja Eschatos Lätist, Olimpia Splendid ja Grandmother Corn Soomest, Camilla Sparksss Šveitsist ning Argo Vals, dreamkrusher!, MÖRT, OLEN JONES, Tintura x Arno Tamm ja SuureMammaRekkaPoisid Eestist.



Kogu TMW 2020 esinejate nimestikku vaata siit.