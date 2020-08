Austraalia viirusekolle teatas suurest langusest koroonanakkuste arvus

Kümned inimesed on surnud teise laine ajal, mis tabas Austraaliat ajal, mil see näis olevat saanud viiruse kontrolli alla. Nüüd on märke, et ranged meetmed nagu öine liikumiskeeld ja mitte hädavajalike ettevõtete sulgemine, hakkab tulemusi andma, kuid Victoria peaminister Daniel Andrews hoiatas, et võimud ei kavatse sündmustest ette rutata.

Austraalia üks koroonaviirusekoldeid Victoria osariik teatas suurest langusest nakkusjuhtude arvus, kuid ametiisikud hoiatasid enesega rahulolu eest, vahendas BNS.

Victorias registreeriti täna vaid 278 uut nakatunut ja kaheksa surma, mis on viimaste nädalate madalaim näitaja. Väiksem puhang on naaberosariigis Uus-Lõuna-Walesis, kus tuvastati ööpäevaga 12 nakkusjuhtu ja üks surm. Melbourne'is on viimastel nädalatel päevas kinnitust leidnud 700 nakkust.

"Me manitseme Victoria elanikke mõtlemast, et me ei ole alles tõelise maratoni poolel teel – see on kestvusvõistlus ja me peame jätkama sellel kursil," lausus ta ajakirjanikele. "Me peame olema valvel iga jumala päev."

Kokku on Austraalias registreeritud enam kui 22 000 COVID-19 nakkus- ja 361 surmajuhtumit.