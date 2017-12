Austraalias sõitis auto rahva sekka, 19 inimest sai viga

Austraalias Melbourne'i linnas sõitis tänasõiduauto arvatavasti sihilikult rahva sekka, 19 inimest sai viga, ütles Victoria osariigi politsei juht.

Vahejuhtum leidis aset Melbourne'i kesklinnas Flinders Streeti rongijaama lähistel umbes kell 16.40 (Eesti aeg kell 7.40), teatas politsei. Politsei esialgsel hinnangul oli otsasõit "sihilik" ning auto juht ja veel üks inimene peeti kinni, vahendas BNS.

Victoria osariigi juhi Daniel Andrewsi sõnul sai viga 19 inimest, neist nelja seisund on kriitiline.

Victoria politsei juhi Russell Barretti sõnul pole autojuhi motiiv selge, kuid "praeguses etapis usume, et see oli sihilik akt". Vastuseks küsimusele, kas politsei välistas terroristliku motiivi, lausus Barrett: "Praegu on uurimine algjärgus ning motiiv pole teada."

Victoria politsei peainspektori kohusetäitja Shane Patton ütles hiljem, et autot juhtinud mehel, 32-aastasel Afganistani juurtega Austraalia kodanikul on probleeme vaimse tervisega, kuid sidemeid terroristide või terrorismiga tal teadaolevalt pole.

Auto juht peeti kinni pärast kähmlust sündmuskohal tööväliselt viibinud politseinikuga. Juht on haiglas politseivalve all ning uurijad ootavad võimalust teda intervjueerida, kirjutas uudisteagentuur Associated Press.

Sky News Australia teatas pealtnägijatele tuginedes, et inimeste sekka sõitnud valges linnamaasturis istus kaks meest ning nad ei püüdnud autot aeglustada. Auto peatas lõpuks tõkkepost.