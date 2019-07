Autoavariides kannatanuid tahetakse hakata lennutama kopteriga

Tulevikus tahetakse helikopteritransporti pakkuda ka liiklusõnnetuste ohvrite abistamiseks, ja seda projektiga, mis kannab pealkirja "Kopter".

"Kui räägime meie tulevikuperspektiividest, siis praegu arutame riigiga ja põhimõtteliselt käivad juba konkreetsed ettevalmistused selleks, et alustada sellise projektiga, mida kutsume projekt Kopter," vahendas BNS Popovi selgitusi ERR-ile.

Popov täpsustas, et projektikohaselt sõidaks reanimobiilibrigaad Tallinna lennujaama ja liiguks sealt helikopteriga liiklusõnnetuse sündmuspaika, mis asub Tallinnast 70-110 kilomeetri raadiuses. Väiksem vahemaa ei tasuks end ära, sest siis jõuaks brigaadiautoga kohale kas sama kiiresti või isegi kiiremini.

"See on selline pilootprojekt esialgu. Et me vaatame, kuidas ta sujub, kui palju ta ajavõitu reaalselt toob, kui palju selliseid haigeid on. Me prognostiliselt võime oletada, et nende patsientide arv aastas võib olla umbes 10-15, aga aeg näitab," rääkis Popov ERR-ile ja lisas, et projektiga loodetakse alustada hiljemalt järgmise aasta alguses.