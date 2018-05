Autotootjate kasumiahnus mõjub tervistavalt

Autotootjate pettusest, kus nad on heitgaaside andmetega manipuleerides näidanud neid puhtamana, on saanud vesi ühistranspordi, sh piletivaba sõidu veskile.

Euroopa Liidus kaalutakse abistamisfondi loomist linnatranspordi ettevõtetele, aitamaks neil vabaneda diiselbussidest. Euroliidus on sisuliselt kuulutatud diiselmootoritele sõda ning Euroopa Komisjon on võtnud käsile mitmed riigid – Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Rumeenia, Itaalia ja Ungari –, kaevates nad lämmastikoksiidide ja peentolmu liiga kõrge taseme tõttu paljudes linnades Euroopa kohtusse. Lisaks heidab eurokomisjon ette, et pole tehtud järeldusi Volkswageni skandaalist 2015. a, kus maailma üks suuremaid autotootjaid näitas spetsiaalse tarkvara abil diisel-autode heitgaaside mürgisust tegelikkusest väiksemana.



Juba tänavu veebruaris otsustas Saksamaa liiduhalduskohus, et linnadel on õigus diiselautode liiklemine üldse ära keelata. Jääb üle järeldada, et taas pole halba ilma heata: Volkswagen jt autotootjad on kasumiahnuses enda jalgealuse lõplikult pudedaks uuristanud, kuid sellest võidab ühistransport ja inimeste tervis. Kulutades vaid mõni tuhat eurot auto kohta rohkem, saanuks toota normidele vastavaid mootoreid ja diiselsõidukite võidukäik jätkunuks vanas vaimus.