Autovargad armastavad on Volkswageneid ja Mercedes-Benze

Autovaraste lemmikmargid on Volkswagen ja Mercedes-Benz, esimesel poolaastal on mõlemat marki autosid varastatud kümme.

Käesoleva aasta esimese kuue kuu seisuga on kõige enam varastatud sõiduautosid Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota ja BMW, ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre BNSile.

Volkswageneid ja Mercedes-Benze on poole aastaga varastatud võrdselt kümme masinat. Tambre märkis, et enamasti langevad varaste saagiks vanemad mudelid, mille puhul loodetakse saada varuosasid.

Toyotasid on varastatud üheksal korral ning BMW-sid seitsmel korral. Võrdselt neljal korral on vargad ära viinud Renault või Volvo ning võrdselt kolmel korral Audi või Chrysleri.



Tambre nentis, et sagedamini varastatakse automarke, mida on ka liikluses rohkem. "Ehkki suur osa professionaalsetest autovarastest tuleb Eestisse lähiriikidest, siis tasub meeles hoida, et ka kohalike seas on kogemustega pikanäpumehi," lisas ta.



"Autovarguseid aitab ennetada see, kui nii kodus olles kui ka sealt lahkudes uksed ja aknad lukustada. Kindlasti ei tohiks võtmeid hoida kohtades, mis on vargale kergesti ligipääsetavad, näiteks esikus. Uuematel võtmevaba lukusüsteemiga autode puhul tasub võtme hoiustamisel arvestada, et vargad ei saaks spetsiaalsete seadmetega võtme signaali pikendada.

Seda saab vältida, hoiustades võtmeid näiteks metallkarbis või spetsiaalses hoiukotis. Samuti ei tasuks autot jätta pikaks ajaks ilma valveta seisma.

Märgates seisva auto ümber kahtlast tegevust, tasub teavitada auto omanikku ja politseid,“ soovitas Tambre.