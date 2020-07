Avatud talude päeval osaleb tänavu üle 280 talu

"Viimased kuud on koroonaviiruse mõju tõttu olnud keerulised ka maaettevõtjate jaoks ning erinevad piirangud on mõjutanud nii tootmist kui ka müüki," tõdes maaeluminister Arvo Aller.

Kuues üle-eestiline avatud talude päev toimub tänavu pühapäeval, 19. juulil, kui külastajatele avab oma uksed kokku 282 talu ja maaettevõtet üle Eesti. Neist kolmveerand on avatud ka laupäeval, 18. juulil.

"Suurepärane uudis on see, et hoolimata vahepealsest eriolukorrast jätkuvad ettevalmistused avatud talude päeva toimumiseks algselt plaanitud ajal ning sündmusest võtab osa samas suurusjärgus talusid ja maaettevõtteid kui mullu," lausus Aller. "Viimased kuud on koroonaviiruse mõju tõttu olnud keerulised ka maaettevõtjate jaoks ning erinevad piirangud on mõjutanud nii tootmist kui ka müüki. Avatud talude päev pakub muu hulgas hea võimaluse pakkuda otse oma õues eestimaist toitu ja kaupa tuhandetele perekondadele, kes sel nädalalõpul Eesti maapiirkondasid avastavad."

Samas lisas minister, et säärase suure ürituse korraldamisel tuleb siiski arvestada COVID-19 viiruse levimisohuga – sellest tulenevad piirangud kehtivad nii taludele kui ka külastajatele. "Ka järgmise nädala lõpus toimuval avatud talude päeval tuleb hoida distantsi ja järgida hügieenireegleid – tuleb tagada kätepesuvõimalus või siis käte desinfitseerimisvahendi olemasolu. Kutsun talude külastajaid üles oma desinfitseerimisvahendeid kaasa võtma."

Arvo Alleri sõnul peab samuti jälgima, et ruumide täituvus ei ületaks 50% ning üritusel ei viibiks korraga üle 1000 inimese – viimane ei tohiks samas avatud talude päeval probleemiks kujuneda.

Talu või maatootmise väravas peab olema koroonateavitus – infosilte jagab Maaeluministeerium peagi laiali talupäeva piirkondlike koordinaatorite kaudu, samuti saab neid alla laadida avatud talude veebilehelt alates järgmisest nädalast. Samuti on plaanis taludele laiali jagada käte desinfitseerimisvahendit.

Enim on avatud talusid Harjumaal

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (41) ning Pärnumaal (37), nendele järgnevad talude arvukuselt järgmised piirkonnad: Tartumaa (29), Saaremaa (27), paarikümne ringis talusid on avatud Lääne-Virumaal, Viljandimaal ja Võrumaal. 220 talu ootab külalisi ka laupäeval, 18. juulil, kuid kõik talud on avatud pühapäeval, 19. juulil. Osalejatest avavad oma uksed esimest korda 50 talu ja maaettevõtet.

Avatud talude päeva avaüritus toimub tänavu Eesti kartulipealinnas Simunas. Külastajatel aitab tänavugi taludesse jõuda Navicupi äpis avanev avatud talude kaart. Bussireiside info loodame avaldada hiljemalt 10. juulil.

Avatud talude päeva veebileht asub siin.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.