Avatud toidutööstuste nädal sai avapaugu

Täna, 21. mail sai avatud toidutööstuste nädal piduliku alguse jäätisetootja Balbiino juures, kus toidutööstuste juhid ning järelevalvespetsialistid arutlesid teemal "Tööstuslik toidutootmine – müüdid ja tegelikkus".

Avatud toidutööstuste nädala avas maaeluminister Tarmo Tamm, kes oma kõnes avaldas lootust, et arutelu käigus õnnestub ümber lükata mitmeid toidu ja toitumisega seotud müüte, mis tegelikkusele ei vasta. "Eesti inimesed võivad kindlad olla, et kogu meie tööstustes toodetud toidukaup on tervisele ohutu ja hea kvaliteediga. Suur tänu kõigile osalevatele ettevõtetele, et olete nõus oma igapäevatöö kõrvalt aega leidma ja tarbijatele oma tööd tutvustama," sõnas maaeluminister Tamm.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus lisas, et toidutootmine pole päris selline tegevusala nagu iga teine ning toidutööstuste argipäev võiks huvi pakkuda paljudele inimestele. "Tarbijad muutuvad üha nõudlikumaks, kuid paraku on selles nõudlikkuses ruumi ka müütide ja eksiarvamuste tekkimisele. Avatud toidutööstuste nädal annabki võimaluse paremini mõista, miks üks või teine tegevus on toidu tootmiseks vajalik," ütles Sõrmus avatud toidutööstuste nädala avamisel.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul teevad kodumaised toidutööstused igapäevaselt palju tööd selle nimel, et Eesti toit oleks ehe ja kvaliteetne: "Meie tootmine on Euroopa tasemel ning tooted valmivad väga selgelt kontrollitud tingimustes. Kutsun rahvast üles külastama avatud toidutööstuste nädalal tööstusi, et igaüks ka ise kodumaise tööstusliku toidutootmise kõrgetasemelisuses veenduda saaks."

Avaüritusel arutleti nii toiduainete koostise, järelevalve ja kontrolli, tooraine kvaliteedi kui ka toidutootmise hügieeni üle. Vestlusringis osalesid HKScan Estonia juht Anne Mere, Tere ja Farmi Piimatööstuse juht Katre Kõvask, Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna juht Haidi Kanamäe, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Heneli Lamp ja peaspetsialist Tiiu Rand ning Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. Arutelu juhtis Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

21. – 27. maini võõrustavad külalisi 28 toidutööstust Eesti nii suurematest kui ka väiksematest kohtadest. Oma uksed avavad huvilistele A. Le Coq, Andre Juustufarm, Balbiino, Balsnack INH, Breti (Luke meierei), Chocolala, Ecofarm, Esko talu, Jaanihanso, Kalev, Leibur, Lõuna Pagarid, Minna Sahver, Moe Peenviinavabrik, Nopri Talumeierei, OG Elektra (pagari- ja vorstitsehh), Pajumäe talu, Põltsamaa Felix, Rakvere Lihatööstus, Saaremaa Piimatööstus, Saku Õlletehas, Salvest, Santa Maria, Saue Production, Scanola (Olivia), Tallegg, Tamme Aiandustalu ja UVIC. Maakondadest on esindatud Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Võrumaa, Lääne-Virumaa, Viljandimaa ja Saaremaa.

Kohtade arv toidutööstuste külastamiseks on piiratud, seetõttu tuleb ekskursioonidel osalemiseks end eelnevalt registreerida veebilehel http://eestitoit.ee/et/content/avatud-toidutoostuste-nadal-2018.

Avatud toidutööstuste nädalat veavad Maaeluministeerium, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Avatud toidutööstuste nädal on osa müügiedenduskavast „Eesti toit 2015–2020“, mille alla kuulub Eesti toidu kuu, Eesti toidutee, aasta toidupiirkonna valimine, avatud toidutööstuste nädal ja avatud talude päev. Avatud toidutööstuste nädalat rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020.

Avatud toidutööstuste nädal on kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. 2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähemat infot juubeliürituste kohta saab veebilehelt www.EV100.ee.