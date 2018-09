Avo Üprus: vanematel peab aitama oma lastega toime tulla

"Konfliktid tänavatel algavad sellest, et lapsed ei ole saanud piisavalt tähelepanu, neil ei ole olnud positiivset sotsiaalset eeskuju ega eesmärki," tõdes vaimulik ja kirjanik Avo Üprus.

Kui vaadata asju pikemas perspektiivis, võiks alustada linna ja elamurajoonide planeerimisest. Sinna peavad kuuluma pargid, spordiväljakud jms. Teine pikas perspektiivis tõhus vahend on haridus ja vabaajaharidus. Kui noored innustuvad õppimisest ja kui haridus ja vabaajaharidus on kättesaadavad, on neil vähem aega rumalusteks. Siis tekib neil ka positiivseid eeskujusid ja ideid, mille nimel pingutada. Kui perekonnas või rühmas on probleemid, tuleks varakult sekkuda. Peame aitama peredel oma sündinud või sündivate lastega hakkama saada, nende eest hoolt kanda. Konfliktid tänavatel algavad sellest, et lapsed ei ole saanud piisavalt tähelepanu, neil ei ole olnud positiivset sotsiaalset eeskuju ega eesmärki. Siis muutubki eesmärgiks saavutada tähelepanu mingisuguses kambas.