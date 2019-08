AYTEN: Tore, et tuvide kujud takistavad suurtele autodele läbisõitu

"Ma olen lausa sõnatu, sest see, mis on juhtunud USAs eelmisel nädalavahetusel, on üle mõistuse," on Ayten tulistamisest šokeeritud.

"Ameerikas on väidetavalt kõige rohkem relvi inimeste kodudes - ehk ka see mõjutab kõvasti, sest võibolla tekib ahvatlus oma relva kasutada," arutles Ayten. "Samas ma arvan, et need jubedad juhtumid on seotud ka sellega, et terroristid värbavad inimesi sotsiaalvõgustikus."

"Tore, et meil on igal pool tuvide kujud, mis takistavad suurtele autodele läbisõitu," märkis Ayten, et tema tunneb end Tallinnas turvaliselt.