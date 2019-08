Riia lähistele rajatava Läti esimese outlet’i Via Jurmala Outlet Village ehitustööd lõpevad eeloleval sügisel ning esimeses etapis 13 500 ruutmeetri suuruse pinna ja ligi 70 brändikauplusega keskus avatakse järgmise aasta märtsis.

"Tänaseni on soodsate hindadega kvaliteetbrändide kauplustega outlet-keskused Baltimaade inimestele tuttavad ennekõike nn vanas Euroopas," lausus projekti arendaja Outletico juhatuse esimees Viktorija Beatrice Radzeviciene. "Teisisõnu – väga soodsa hinnaga stiilsete disainiriiete ja -jalatsite ning luksuslike aksessuaaride soetamiseks on olnud tarvis võtta ette tuhandekilomeetrine või pikemgi reis."



Via Jurmala Outlet Village seab Radzeviciene sõnul oma sihtturuna kogu enam kui kuuemiljonilise elanikkonnaga Baltikumi.

"Baltimaad on tarbijate koguarvult analüütikute hinnangul täpselt sobiv sellise kontseptsiooniga keskusele. Sihime ka soodsaid ostuvõimalusi hindavaid turiste nii Skandinaaviast kui ka ida suunalt, kes saavad võimaluse soetada soodsa hinnaga kõrgmoodi oluliselt lähemalt võrreldes kaugemal Euroopas asuvate ostuküladega," märkis Radzeviciene.



Tema sõnul saavad kõik kliendimaterjalid olema kohandatud ka kõigile Baltimaade tarbijatele, sh eestikeelseks. Samuti on tulevikus kavandatud ostukülla viiv mugav ühistranspordiühendus shuttle-busside näol Riiat külastavatele turistidele.



Riiast Jurmalasse viiva maantee äärde kerkiv Via Jurmala Outlet Village kaubanduspinna kogumaht on 21 500 ruutmeetrit, millest esimeses etapis valmib 13 500 ruutmeetrit. Outlet’is hakkavad paiknema tuntud brändiriiete, -jalatsite ja -aksessuaaride kauplused, aga ka kohvikud-restoranid ja laste mänguala. Ostukeskuse kinnistu kogupindala on 110 000 ruutmeetrit.



Vastavalt outlet-keskuste või nn ostuküla kontseptsioonile müüakse kauplustes tippdisaintooteid, mis on pärit kas möödunud hooaja jaekaubandusest või disainitud spetsiaalselt outlet-kaupluste tarbeks, tuntava allahindlusega – minimaalne allahindlus algsest jaehinnast on toodete puhul 30 protsenti ja reeglina enamgi.



Itaalia, Saksamaa ja Suurbritannia vastavate outlet-keskuste eeskujul rajatava Via Jurmala Outlet Village teise etapi ehk täismahus valmimine on planeeritud 2021. aastaks, mil keskuses saab olema kokku 90 kauplust. Via Jurmala Outlet Village esimese etapi avamisega rajatakse ligikaudu 300 uut töökohta.



Via Jurmala Outlet Village paikneb nii Riia kesklinnast kui lennujaamast ligikaudu 15 kilomeetri kaugusel. Pärnust on ostuküla 2h50m, Tartust 3h50m ning Tallinnast 4h25m autosõidu kaugusel.