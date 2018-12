Riigikogu lükkas tagasi Reformierakonna fraktsiooni eelnõu, mis oleks langetanud lahja alkoholi aktsiisimäärasid 2017. aasta veebruarikuu tasemele. "Aktsiiside langetamine ei taastaks aga suure tõenäosusega tõstmisele eelnenud olukorda, vaid mõjuks suurele osale meie elanikkonnast kardetavasti negatiivsemalt," ütles Eesti Karskusliidu juhatuse liige Lauri Beekmann ja lisas, et aktsiisitõstmiste eelsesse aega võiks tagasi minna vaid selleks, et taastada nii erakondade kui ka valdava osa rahva usk tõenduspõhistesse meetmetesse, milleks aktsiisipoliitika kindlasti on.

Eesti alkoholipoliitika saab kodumaal küll palju kriitikat, ent rahvusvahelisel tasemel oleme väga tunnustatud – nimelt pälvis Eesti alkoholipoliitika Edinburghis toimunud Euroopa alkoholipoliitika konverentsil auhinna erakordse pühendumuse eest alkoholipoliitikasse. Küll aga on järsult tõstetud aktsiisid tekitanud probleeme piirikaubandusega ning homme võetakse riigikogus arutlusele alkoholiaktsiisi langetamise ettepanek.



Aktsiiside langetamine oleks ennatlik

Eesti Karskusliidu juhatuse liige Lauri Beekmann sõnas, et piirikaubanduse ja illegaalse alkoholituruga seoses on probleem, millega ei tohi kergekäeliselt leppida. Aktsiiside langetamine võib aga tuua võimalikke ohte.

"Keegi ei oska hetkel hinnata, kuidas mõjuks alkoholihinna langetamine üldisele alkoholi tarvitamisele ja sellega seonduvale kahjule," selgitas ta. "Alkoholiaktsiiside tõstmine on tavapärane ja reeglina sageli kasutatav meede, mille efektiivsuse kohta on väga tugev tõenduspõhi olemas."

Alkoholiaktsiiside langetamist esineb aga haruharva. Kõige lähedasema näite tõi Beekmann Soome kogemusest, kui naaberriik langetas 2003. aastal oma aktsiise Eesti turu avanemise kartuses. Tulemused olid ühemõtteliselt negatiivsed.

"Olen nõus, et aktsiise tõsteti Eestis liiga järsku ja liiga palju," tõdes ta. "Aktsiiside langetamine ei taastaks aga suure tõenäosusega tõstmisele eelnenud olukorda, vaid mõjuks suurele osale meie elanikkonnast kardetavasti negatiivsemalt."



Läti ei tundu enam nii ahvatlev

Beekmanni sõnul peaks jälgima olude muutumist, sest ka Läti kavatseb järgmisel aastal makse taas tõsta. "Samuti näitab meediakajastus, et hinnavahe paljude muude kaupade osas enam nii märkimisväärne ei ole ja kindlasti vaibub piirikaubandus ka lihtsalt teatud väsimise tagajärjel," selgitas ta. "Väheneb uudsus ja loodetavasti ka teatud reklaamihõnguline meediakajastus."

Mingil määral jääb Karskusliidu juhatuse liikme arvates piirikaubandus nagunii reaalsuseks. Niikaua kuni Läti sissetulekud ja hinnad on madalamad, jääb sealne turg meie omale ikka soodsamaks alternatiiviks. "Oluline on mõista, milline on selle turu optimaalne osakaal ja kindlasti on oluline tagada, et piirikaubandus ei hakkaks dikteerima meie suutlikkust korraldada oma riiklikku alkoholipoliitikat," ütles Beekmann.

Küll aga peaksime Beekmanni sõnul teatud asjades küll liikuma tagasi aktsiisitõstmiste eelsesse aega. Et taastada nii erakondade kui ka valdava osa rahva usk tõenduspõhistesse meetmetesse, milleks aktsiisipoliitika kindlasti on.

"Ka näiteks Reformierakonna poliitikud, sealhulgas sotsiaalministrid, uskusid tollal veendunult, et alkoholi aktsiiside tõstmine on kõige tõhusam meede alkoholikahjude vähendamiseks. Viimaste aegade retoorika jätab mulje, et selline arusaamine on vähenenud ja mingil põhjusel laiendatakse seda ka tervele alkoholipoliitikale," rääkis Beekmann.

"Ja see on kahetsusväärne. Olgu võimul kes tahes, alkoholipoliitika peaks alati silmas pidama rahva tervist, mis omakorda muutub aeglaselt ja visalt. Nii et omajagu peab sellel teemal jaguma ka kannatlikkust."