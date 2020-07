Belgia parlamenti rünnanud mees protestis koroonameetmete vastu

36-aastane mees tabati parlamendihoone juurest isetehtud süütepommiga. "Ülekuulamisel seletas ta, et tema tegevuse põhjuseks oli see, et poliitiline maailm on tervisekriisi halvasti lahendanud," ütles Brüsseli prokuratuuri pressiesindaja Denis Goeman ja lisas, et terrorismis teda esialgu ei süüdistata.

Eile õhtul Brüsselis süütepudeli Belgia parlamendi hoone pihta visanud mees protestis poliitikute tegevuse vastu koroonakriisis, vahendas BNS prokuratuuri.

36-aastane mees tabati parlamendihoone juurest isetehtud süütepommiga. Ta ei teinud kellelegi viga, kuid kahjustas pisut kõnniteed. Mehe autost leitud dokumentide põhjal oletati, et tema teol olid paremäärmuslikud motiivid, kuid selgus, et kahtlusalusel ei ole sidemeid ühegi äärmusrühmitusega.

Belgia on ühe elaniku kohta üks suurema koroonanakkuste arvuga riike Euroopas. Kinnitatud andmetel on nakatunuid 66 428 ning surnud on 9822 inimest.