Kui jaanuaris kohtus Tallinna Haridusamet toitlustajate esindajatega, ei öelnud neist keegi, et olemasoleva summa eest ehk 1,34 euroga ei ole võimalik õpilastele kvaliteetset koolilõunat pakkuda, rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Koolides läbi viidud rahulolu-uuringute tulemused näitavad, et üldiselt ollakse koolitoiduga rahul. Ta lisas, et Tallinn on ainus kohalik omavalitsus kus saab tasuta süüa alates lasteaiast kuni keskkoolini.

Tallinna haridusasutustes pakutav koolitoit vastab igati riiklikult kehtestatud nõuetele ning ka koolides läbi viidud rahulolu-uuringute tulemused näitavad, et üldiselt ollakse koolitoiduga rahul, muuhulgas on näiteks viimase kolme aasta jooksul kõigis koolides sööjate arv enam kui 18% tõusnud.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul jälgitakse koolitoidu kvaliteeti pidevalt ning läbi on viidud nii riiklikke kui ka linna tasandil uuringuid ja küsitlusi. "Viimati viis Tallinna Haridusamet koolitoitlustamise uuringu kõikides koolides läbi möödunud aasta oktoobris, millest selgus, et üldiselt ollakse koolitoiduga rahul," tõdes Belobrovtsev.

"Muidugi on välja tulnud ka kitsaskohti ja neid püüab linn järgmiste hangetega ka alati parandada. Meie eesmärgiks on pakkuda lastele kvaliteetset koolilõunat, mis neile ka maitseks. Kindlasti ainuüksi hinnatõus seda ei taga, selleks on vaja ka toitlustaja tahet ja head koostööd kooliga."

Seni ei ole Tallinnal tekkinud raskusi koolidele toitlustajate leidmisega, sest alati on hankel osalenud üle kolme pakkuja. Hind on fikseeritud, kuid võimalik, et pakkujaid oleks olnud ka madalama hinnaga. Muuhulgas on toitlustushanke võitmiseks näiteks pakutud lisaks koolilõunale ka teisi teenuseid, näiteks tasuta hommikupuder.

"Uue riigihanke ettevalmistamise käigus kohtus Tallinna Haridusamet tänavu 21. jaanuaril ka toitlustajate esindajatega, et arutada, kuidas valida parimat pakkujat. Kohal oli kaheksa ettevõtte esindajad ning keegi neist ei öelnud, et olemasoleva summa eest ehk 1,34 euroga ei ole võimalik õpilastele kvaliteetset koolilõunat pakkuda," ütles Belobrovtsev. "Viimasel riigihanke pakkumisel 15. aprillil osales neli pakkujat ning võitnud ettevõtte pakkumuses oli maksumusega 1,34 eurot pakutud igati mitmekesist ja tervislikku menüüd."

Samas rõhutab abilinnapea, et teatavasti on Tallinna linn ainuke kohalik omavalitsus Eestis, kes võimaldab tasuta toitlustust kõigis haridusastmetes ehk lasteaiast alates kuni gümnaasiumi lõpuni välja. "Me ei ole soovinud panna hinnatõusu koormust lapsevanemate õlule, vaid püüdnud leida teisi lahendusi," nentis Belobrovtsev.

"Meie varasem kogemus on näidanud, et kui lapsevanem peab toiduraha tasumisel osalema, võivad nii mitmedki lapsed jääda koolilõunata. See oleks aga terviserisk lastele ning just seepärast püüame jätkuvalt leida võimalusi laste tasuta toitlustamiseks koolis ja lasteaedades."

Abilinnapea märkis, et juhul, kui toitlustajad teevad läbirääkimiste laua taga konkreetsed ja põhjendatud ettepanekud koolilõuna hinna tõstmiseks, on linn igati valmis seda arutama.