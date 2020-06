Belobrovtsev: Tallinn katab lasteaedade tegevuskulud täies mahus

Vaatamata sellele, et eriolukorra tõttu vabastati Tallinna lapsevanemad kohatasust ja kahanes lasteaedade omatulu, pole linn lasteaedade tegevuskulusid vähendanud, ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tallinna tänavuses linnaeelarves on lasteaedade tegevuskuludeks ette nähtud 96,4 miljonit eurot, mis on tagatud lasteaedadele ka sõltumata nende omatulu vähenemisest.

"Lastevanemate makstav lasteaia kohatasu laekub teadaolevalt linnakassasse. Nii kaetakse ka kõik lasteaedade kulud linnakassast, mitte ei tee seda iga lasteaed ise," täpsustas Belobrovtsev. "Meie linna allasutusi rahastatakse tsentraalselt linnakassast. Seega, kui lasteaedadel kahanes omatulu kriisiajal tehtud soodustuste tõttu, ei tähenda see nende kulueelarve vähenemist. See on neil jätkuvalt 100-protsendiliselt tagatud."

"Lisaks oleme sel aastal täiendavalt eraldanud 1,9 miljonit eurot lasteaiaõpetajate palgatõusuks. Kui magistrikraadiga lasteaiaõpetajate palgad tõusid juba selle aasta jaanuarist, siis 1. septembrist tõusevad ka magistrikraadita lasteaiaõpetaja palk 1315 euroni ning õpetaja abi palk 750 euroni," sõnas Belobrovtsev. "Ühtlasi kavandame sügisel täiendavaid lisasoodustusi lasteaias käivatele lapsevanematele. Nii soovime vabastada 1. septembrist lasteaia kohatasust täies ulatuses need lapsevanemad, kes on sattunud majandusraskustesse ja need, kelle haridusliku erivajadusega laps käib lasteaias. Uus toetusmeede puudutaks hinnanguliselt 1500 last ja selleks on kavandatud üle 1,2 miljoni euro."